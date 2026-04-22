HANA「NON STOP」ストリーミング累計1億回再生突破｜サマソニ東京・大阪出演も決定

7人組ガールズグループHANA（ハナ）の楽曲「NON STOP」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。これによりHANAは、1億回再生を突破した楽曲数が通算8曲に到達。この記録は、国内ダンス＆ボーカルグループとして史上最多となり、新たな金字塔を打ち立てた。

デビューからわずか1年足らずという短期間での達成は極めて異例。怒涛のリリースと確かなクオリティでシーンを駆け抜けてきた彼女たちの勢いを、改めて証明する結果となった。今年2月には1st Album「HANA」をリリースし、現在は全国ホールツアーを開催中。

さらに、8月開催の「SUMMER SONIC 2026」では東京8月15日（土）・大阪8月16日（日）への出演も決定。ホールツアーに加え、夏フェスの大舞台でもパフォーマンスの場を広げていく。

各地で進化を続けるパフォーマンスとともに、グループとしての存在感も日々更新中だ。

また、グローバルブランドDIESEL（ディーゼル）のジャパン・ブランドアンバサダーに就任するなど、音楽の枠を超えた活動も広がりを見せている。その影響力は加速度的に拡大しており、止まることなく走り続けるHANAの今後にも注目が集まる。

HANA ストリーミング1億回再生突破曲一覧

「ROSE」（3億回突破）「Blue Jeans」（3億回突破）「Drop」（2億回突破）「Burning Flower」「Tiger」「BAD LOVE」「My Body」「NON STOP」