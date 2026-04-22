義実家同居にワンオペ育児…追い詰められた妻が「お宅の夫をもらえませんか？」踏み越えた一線を描く【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
夫の実家で同居暮らし。義母にいびられ続けて、10年。夫の栄一は助けてもくれない。落ち着ける場所はトイレだけーー。今まで愚痴すらこぼしたことのなかったなな子は、生活を変えたくてパートに出ることを決意！ほんのわずかでも充実した時間が持てると、今度は自分の置かれた惨めな環境が気になった。そんなときに出会ったのが、スーパーの店長でもあるママ友のパパ。家庭環境を知っている彼に悩みを打ち明けているうちに、2人は少しずつひかれていく。しかし、小さな田舎では2人が会っていたことをすぐに知られてしまい…？今回は、いくたはな(@suitondiary)さん原作のドロ沼不可避の漫画「お宅の夫をもらえませんか？」を紹介するとともに、作画を担当したみこまる(@micomalu)さんに話を伺った。
のどかな片田舎で暮らすなな子は、高校時代から付き合っていた栄一と結婚し、義実家で同居しながら農家を手伝う毎日を送っている。けれど現実は、義母からきつい言葉を浴びせられ、夫は味方になってくれず、子育てもほぼひとりきり。息が詰まりそうな日々のなかで、少しでも外の空気を吸いたいと始めたスーパーでのパートが、彼女にとって大切な居場所になっていく。そして出会ったのが、同じ園に子供を通わせる店長・忍だった。
本作で作画を担当したみこまるさんは、「作風は『ラフな感じの簡潔な絵で』ということだったので、あまり描き込まないことを意識していました」と語る。重たいテーマながらも、どこか余白を感じさせる絵柄はその工夫から生まれたものだという。「『よいものを作るぞ！』という気合はどんな作品でもいつも持っている」と話す姿からは、みこまるさんの物語に真っ直ぐ向き合う姿勢が伝わってくる。
また、立場の異なる二人の妻の心情については、「原作者のいくた先生がしっかり設定してくださっていたので、とても描きやすかったです」とコメント。だからこそ、それぞれの苦しさや迷いが一方通行にならず、読む側の胸にも静かに届くのだろう。
印象的なタイトルについても、「少し粘着質なタイトルですよね」とやわらかく笑いながら、「ラストもそのような感じになっているかと思います」と意味深に語るみこまるさん。追い詰められた先に待つ結末とは何なのか。
裏切りという出来事の奥にある、孤独や承認欲求までそっと描き出す本作「お宅の夫をもらえませんか？」が気になる人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：みこまる(@micomalu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。