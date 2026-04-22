【付録レビュー】JILL STUARTの晴雨兼用折り畳み傘が可愛すぎ！便利さも最強だよ♪

2026年4月11日（土）発売の雑誌『sweet（スウィート）』5月号増刊には、JILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）の「晴雨兼用折りたたみ傘」が登場！

（写真）【JILL by JILL STUART】晴雨兼用折りたたみ傘

付録とは思えないほど高クオリティな折りたたみ傘のデザインや仕様、サイズ感などについて詳しくレビューします。

【JILL by JILL STUARTコラボ付録】「晴雨兼用折りたたみ傘」を徹底レビュー！

付録は「ILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）晴雨兼用折りたたみ傘」

素材・サイズ

■素材

傘生地・袋：ポリエステル

親骨：スチール、グラスファイバー

中棒：スチール

持ち手：ABS

ストラップ：ポリエステル

■サイズ

使用時：（約）直径89×長さ52cm

収納時：（約）長さ22.5×幅5.5×厚さ5.5cm

重さ：（約）206.5g（傘袋含まず）

付録のクオリティ超え！かわいすぎる高見え折りたたみ傘

「JILL by JILL STUART」のロゴ入りで、高級感もしっかり♪

JILL by JILL STUARTらしい、淡いピンクカラーの折りたたみ傘です。アイシーな色味がとにかくかわいくて、ひと目見た瞬間からときめきました。

どちらかというと青み寄りのピンクですが、淡くややダスティーなトーンなので、甘すぎず大人かわいい印象。まさに『sweet』らしい絶妙なカラーです。

デザインは、ピンクの無地をベースに、ブラックで「JILL by JILL STUART」のロゴをプリント。さらに、さりげなくブラックチェリーのモチーフもあしらわれていて、これがまたかわいすぎる……！

チェリーの実はハートのようにも見える形で、茎の付け根はリボン風のデザイン。細かなところまで乙女心をくすぐる、キュートな仕上がりになっています。

ピンク×チェリーという組み合わせは甘めな印象になりがちですが、モチーフがブラックなのでほどよく引き締まり、ほんのりスパイシー。大人が持ちやすいかわいさにまとまっているのが魅力です。

そして、外袋のかわいさにも注目。傘と同じアイシーピンクをベースに、ブラックチェリーの総柄デザインが施されています。「JILL by JILL STUART」のロゴ入りで、高級感もしっかり。

折りたたみ傘の袋はついなくしてしまいがちですが、これはかわいすぎて、むしろ絶対になくしたくない……！と思えるほどの完成度でした。

かわいいだけじゃない！毎日持ち歩きたくなるハイスペック仕様♪

見た目だけでも十分すぎるほど魅力的ですが、この折りたたみ傘のすごさはそれだけではありません。機能面もしっかり優秀です。

「晴雨兼用折りたたみ傘」という名前のとおり、晴れの日も雨の日も使える便利な仕様。日差しが強い日には日傘として、急な雨のときには雨傘として活躍してくれます。

生地には遮光性のある素材を使用しており、紫外線対策をしたい季節にもぴったり。スペックは以下のとおりです。

・UVカット率99.9％以上＊

・遮光率99.9％以上＊

・内側はブラックで遮熱＆遮光＊

＊検査機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

＊これらは傘生地の性能であり、傘自体の性能を示すものではありません

これからの季節はゲリラ豪雨のような急な天候の変化も多いため、バッグに入れておけば、晴れの日は紫外線対策に、雨の日は雨傘として使えるのがうれしいポイントです。

さらに、3段式でボタンを使って簡単に開閉できるのも魅力。使い勝手がよく、毎日持ち歩きたくなる仕様です。

サイズ感も絶妙で、収納時は550mLのペットボトルより少し大きいくらい。ミニバッグにも入れやすく、持ち運びしやすいサイズ感でした。

ハンドルにはストラップ付きで、細かな部分まで使いやすさに配慮されているのも好印象。

加えて、重さは約206.5gと軽量なのも推しポイントのひとつです。コンパクトで軽いのに、使用時は直径も長さもしっかりあり、体をすっぽり覆ってくれる安心感がありました。

＊

『sweet』5月号増刊の付録「JILL by JILL STUART 晴雨兼用折りたたみ傘」は、思わず持ち歩きたくなるかわいさと、毎日使いたくなる実用性を兼ね備えた優秀アイテムでした。

アイシーピンクにブラックチェリーをあしらったデザインは、大人かわいい絶妙なバランス。UVカット率99.9％以上、遮光率99.9％以上の生地を使用しており、これからの季節に大活躍してくれそうです。付録とは思えないほどの完成度で、満足度の高いひと品でした。

傘を持ち歩くのは少し面倒に感じることもありますが、日差しが強くなるこれからの季節は紫外線対策も欠かせません。さらに、急な天候の変化にも対応できる晴雨兼用仕様は、毎日のお出かけにうれしいポイント。こんなにかわいい傘なら、持ち歩くのも苦にならず、心強い相棒になってくれそうです♪

気になった方は、書店などでぜひチェックしてみてくださいね。

■雑誌情報

『sweet』5月号増刊

発売日：2026年4月11日（土）

価格：2,200円（税込）

付録：JILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）晴雨兼用折りたたみ傘