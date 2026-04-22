俳優の池畑慎之介が、「一番信用する」という有名女優との親密な交流を明かした。

【映像】よく家に来る有名女優

池端は、4月21日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。黒柳徹子に「お友達は、多いんですか？」と聞かれると、「いえ、あのね。お知り合いは多いんですけど、芸能界でお友達って、やっぱ5人もいないじゃないですかね」と意外な回答。そして「そんな感じでしょ？」と返した。

すると黒柳も「皆そうでしょうねえ…。この間、久米さんが亡くなった時に、考えたら、そう思いました。あの人はお友達だったけど。ああ、知り合いは多いけどお友達、少ないと思って」としみじみ。

しかし、そんな池畑にも“一番信用する”という有名女優の存在が。

仲良くなったきっかけについて聞かれると、池畑は「最初は、同じ舞台に共演したんですけど、一緒のシーンが一個もなくて。で、その後『越路吹雪物語』で、私が越路吹雪さんの役をやらせていただいて、あっちゃんが岩谷時子さんをやって」と説明。

「それで、ずっと長く。一緒に旅もしたし。だから、一番なんか信用するかな」と笑顔で語り、「あっちゃん、よく家へ来て下さいますね。で、一緒にドライブしたりとか」と交流を明かした。

また番組では、“あっちゃん”からのメッセージ映像も紹介。池畑の人となりについて聞かれると“あっちゃん”は「ピーさんは要領がいい。なんか…頭いいんだろうな。テキパキして、脳みそが8つぐらいあるような感じですね」とキッパリ。また池畑が料理上手であることなども明かされ親密な関係であることが垣間見えると、最後は「お互い、いい年になりましたね。でもホント、油断大敵。コロッと転んだりしますからね。ホントに、慎重にお互い生きていきましょうね。また」と締めくくられた。

2人の仲の良さがうかがえる楽しいメッセージに黒柳と池畑は思わず大笑い。スタジオは温かい空気に包まれた。

（『徹子の部屋』より）