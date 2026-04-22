デジタル機器を手がける英Nothing Technologyは、スマートフォン「Nothing Phone (4a)」シリーズ2モデルを2026年4月22日から順次発売する。

まずは上位モデル「Phone (4a) Pro」から発売

同ブランドを象徴するシースルーデザインが特長の「Nothing Phone」シリーズに新モデルが登場。

いずれもOSはAndroid 16ベースの「Nothing OS 4.1」をプレインストールする。バッテリー容量は5080mAhで、50ワットの急速充電に対応。高度なバッテリーマネジメントにより、1200回の充電サイクル後でも90％以上の容量を維持するという。

「Essential AIツール」を実装し、キーワードを入力するだけで複数のアプリから情報にアクセス可能な「Essentialサーチ」などの機能が利用できる。

日本向け仕様として「FeliCa」を搭載し、「おサイフケータイ」に対応する。

「Phone (4a) Pro」は、同ブランドでは最薄だという7.95ミリのアルミ製ユニボディに、リフレッシュレート144Hzで1.5K解像度の6.83型有機ELディスプレーを搭載。IP65の防水/防塵性能を備える。メモリーは12GB、内蔵ストレージは256GB。

カラーはブラック、シルバー、ピンクの3色。

価格は7万9800円（以下全て税込）。

5月8日発売の「Phone (4a)」は、リフレッシュレート120Hzの6.78型1.5K（2720×1224ドット）有機ELディスプレーを搭載。IP64の防水/防塵性能を備える。メモリーは8GB。

カラーはブラック、ホワイト、ブルー、ピンクの4色。

価格は、内蔵ストレージ128GBモデルが5万8800円、同256GBモデルが6万4800円。