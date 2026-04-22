指原莉乃、“ダイヤモンド肌”披露 美容家・大野真理子氏と金言連発トーク「肌は一生を共にする資産」
タレント・指原莉乃と美容家・大野真理子氏が、きょう22日発売の雑誌『美的』6月号（小学館）の特集「毛穴レスでツヤ高い“ダイヤモンド肌”へ！」に登場する。
【写真】素敵！社員らと笑顔をみせる指原莉乃＆今田耕司
プライベートでも美容情報を交換し合う2人は「真理子さまが先にメイクスタートしていて、私が時間差でメイクルームに入ったのですが、真理子さまの肌が発光しすぎでまぶしかったです」（指原）、「さっしーちゃんこそ透明感がすごくて、そこからにじみ出るハッピーオーラもあって愛のある肌だなっていつも見とれています」（大野氏）とほめ合う。
「肌は一生を共にする資産」という共通の信念を持つ2人が、“ダイヤモンド肌”を育むメソッドやマインドを語り合うクロストークを届ける。撮影では、純白の衣装にダイヤモンドジュエリーを合わせ、2人の磨き上げられた素肌の美しさが一層際立つビジュアルに。内側から発光するようなダイヤモンド級の輝きを放つ。
大野氏が「肌ってずっと自分についてきてくれる一生失わない資産。肌がキレイになると自分に自信もつくし、なんせその行為自体が楽しいからやめられない（笑）」と話すなど、女子会さながらの盛り上がりをみせたクロストークでは、肌管理のモチベーションが上がる金言が連発。アイドル時代の肌トラブルを乗り越え「若かったあのころよりも断然今の肌の方が好き」と語る指原の美容遍歴や、「年齢を重ねると生き様みたいなものが顔や肌に出てくる」という大野氏の持論など、読み応えたっぷりの内容になっている。
さらに、それぞれが実践する“ダイヤモンド肌”の育み方も詳しく紹介。肌トーンが上がる指原おすすめの美容フードやとっておきの美容医療から、大野氏があまりに気に入って周りに布教しているという意外なアイテムまで惜しみなく披露する。
通常版の特別付録は、大野氏がセレクトした豪華スキンケアセット。誌面で大野氏が愛用アイテムとして紹介している、トランシーノの薬用ブライトニングフェイシャルマスクをはじめ、SK-IIやアスタリフト、ISOI、KANEBO、FASなど最強＆永遠なダイヤモンド肌を目指すためのアイテムが付く。
【写真】素敵！社員らと笑顔をみせる指原莉乃＆今田耕司
プライベートでも美容情報を交換し合う2人は「真理子さまが先にメイクスタートしていて、私が時間差でメイクルームに入ったのですが、真理子さまの肌が発光しすぎでまぶしかったです」（指原）、「さっしーちゃんこそ透明感がすごくて、そこからにじみ出るハッピーオーラもあって愛のある肌だなっていつも見とれています」（大野氏）とほめ合う。
大野氏が「肌ってずっと自分についてきてくれる一生失わない資産。肌がキレイになると自分に自信もつくし、なんせその行為自体が楽しいからやめられない（笑）」と話すなど、女子会さながらの盛り上がりをみせたクロストークでは、肌管理のモチベーションが上がる金言が連発。アイドル時代の肌トラブルを乗り越え「若かったあのころよりも断然今の肌の方が好き」と語る指原の美容遍歴や、「年齢を重ねると生き様みたいなものが顔や肌に出てくる」という大野氏の持論など、読み応えたっぷりの内容になっている。
さらに、それぞれが実践する“ダイヤモンド肌”の育み方も詳しく紹介。肌トーンが上がる指原おすすめの美容フードやとっておきの美容医療から、大野氏があまりに気に入って周りに布教しているという意外なアイテムまで惜しみなく披露する。
通常版の特別付録は、大野氏がセレクトした豪華スキンケアセット。誌面で大野氏が愛用アイテムとして紹介している、トランシーノの薬用ブライトニングフェイシャルマスクをはじめ、SK-IIやアスタリフト、ISOI、KANEBO、FASなど最強＆永遠なダイヤモンド肌を目指すためのアイテムが付く。