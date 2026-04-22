「PCAに投げさせれば…」“大谷ルール”批判にド軍記者が痛烈カウンター　「唯一無二が許されるわけないよな」皮肉全開でカウンセル監督に反論

投打に存在感を見せ続ける大谷。二刀流ルールに関しては、まだまだ議論が続きそうだ(C)Getty Images

指揮官の発言が注目を集めている。

現地時間4月20日、本拠地フィリーズ戦に臨んだカブスは、5-1と快勝。これで6連勝だが、米メディア『The Athletic』によれば、試合前の会見でクレイグ・カウンセル監督は、「理解できない」と二刀流ルールに不満を漏らしたという。

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先発で降板後も指名打者（DH）として試合に残り続けられる通称“大谷ルール”。2022年から導入されたこの規定に対し、カウンセル監督は、「おそらく最も奇妙なルールだ」と主張。「あんな選手は他にいない」「1チームだけが特別なルールを使えている」と疑問を呈した。

この発言には、ネット上で反発の声が続出。中でもドジャースを日頃から追うブレイク・ハリス記者は、自身のX（旧ツイッター）を更新し、「それならピート・クロウ＝アームストロングに投げさせ、ルールを活用すればいいじゃないか」と一蹴している。