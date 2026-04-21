34歳の美人経営者が婚活プログラムへの参加を親友のタレントに報告。SNSでの振る舞いについて、「“セクシーお姉さん”はやめたほうがいい」と注意を受ける場面があった。

【映像】中野綾香“婚活相手”と水着ジャグジーの先行シーン

4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚活プログラム開始の1週間前、あやかが親友でタレントの休井美郷に、結婚の招待状を手渡して番組への参加を報告。「20代までは結婚とか考えずに付き合ってたの。30代になってから、10年後とか将来ずっと一緒にいられるって思わないと付き合っちゃいけないんだって思ってたから。今わかんなくなっちゃってる」と悩みを吐露する。

そんなあやかに対し、休井は「1個注意がある」と切り出した。「婚活に“セクシーなお姉さん”みたいなのはやめたほうがいい。SNS（のイメージ）とかさ」と、SNS上の発信について言及した。

これにあやかは「事情があって」と前置きすると、「今までレスになって別れてきたことしかなくて」と、過去の恋愛における悩みを赤裸々に告白。「『性』自体に自分からもっと興味を持って好きになりたいって思って。“Xに3日に1回つぶやこう”みたいな、意識的にセンサーを働かせてたのはある」と、切実な理由を明かした。

このぶっちゃけトークに休井は思わず爆笑するが、あやかは「“めっちゃ好き”ってなった時に感情が上がりやすいから、我慢できないの。それが出ちゃったのかな」と、自身の正確を冷静に振り返っていた。

女性陣3人は今後、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、1泊300万円超のペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合う。第1話は4月28日22時から放送。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）