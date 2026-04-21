セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブンカフェ スムージー」の新商品「プルーンヨーグルトスムージー」を4月21日から順次販売しています。

【画像】「おいしそう！」 これが「セブンカフェ スムージー」の新商品です！

「セブンカフェ スムージー」は、野菜やフルーツを簡単で手軽に摂取できるシリーズ。現在は「ベリーベリーヨーグルトスムージー」「アサイーバナナスムージー」「フルーツミックススムージー」「ストロベリーミルクスムージー」などがラインアップされています。

新商品の「プルーンヨーグルトスムージー」は、鉄分やカリウム、食物繊維を含むカリフォルニア産プルーン果汁にカシスとヨーグルトを合わせた、甘酸っぱく爽やかな味わいのスムージーです。ヨーグルトとオリゴ糖を使用することで、すっきりとした飲み心地となっています。価格は360円（税込み）です。

新商品の担当者は「プルーンをより手軽においしく取り入れてほしいという思いから、『プルーンヨーグルトスムージー』を開発しました」と経緯を説明しつつ「カシスやヨーグルトを合わせることで、毎日飲み続けたくなる味わいを目指しました。『セブンカフェ スムージー』で、プルーンを日常に取り入れる健康習慣を始めるきっかけになればうれしいです」とコメントしています。