人気の「つけ麺の達人」をより美味しく、ボリュームアップ。簡単アレンジを紹介します。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
市販のつけ麺、そのまま食べていませんか？
少し手を加えるだけで、店レベルの汁なしラーメンに化けます。
YouTubeチャンネル「おうち中華のワタナベ『町中華再現レシピ』」では、市販の「つけ麺の達人 濃厚魚介醤油」を使ったアレンジレシピを紹介。
元、町中華店長の視点で、“簡単なのにしっかり旨い一杯”に仕上げる方法を解説しています。
ポイントは、ネギ油です。
フライパンにネギとニンニク、油を入れてじっくり加熱するだけ。
これだけで一気にお店のような香りに変わります。
さらに、もやしとタレを加えて加熱すると、魚介の旨みと香ばしさが一気に立ち上がります。
麺の仕上げも重要です。
茹でた麺は流水でしっかり揉み洗い。
このひと手間で、麺がツルっと仕上がり、タレとの絡みが大きく変わります。
あとはタレと絡めて温めるだけ。
チャーシューや味玉などをのせれば、見た目も味も満足感のある一杯になります。
正直、これで十分うまいです。
元のつけ麺の美味しさを活かしながら、少しの工夫でここまで変わるなら、やる価値はあります。
そのまま、に飽きてきた方にもおすすめです。
市販の麺をワンランク上の味にしたいときに。
手軽にガッツリ食べたい日の一杯としてもおすすめです。
作り方の詳細は動画で詳しく解説しています。
少し手を加えるだけで、店レベルの汁なしラーメンに化けます。
YouTubeチャンネル「おうち中華のワタナベ『町中華再現レシピ』」では、市販の「つけ麺の達人 濃厚魚介醤油」を使ったアレンジレシピを紹介。
元、町中華店長の視点で、“簡単なのにしっかり旨い一杯”に仕上げる方法を解説しています。
ポイントは、ネギ油です。
フライパンにネギとニンニク、油を入れてじっくり加熱するだけ。
これだけで一気にお店のような香りに変わります。
さらに、もやしとタレを加えて加熱すると、魚介の旨みと香ばしさが一気に立ち上がります。
麺の仕上げも重要です。
茹でた麺は流水でしっかり揉み洗い。
このひと手間で、麺がツルっと仕上がり、タレとの絡みが大きく変わります。
あとはタレと絡めて温めるだけ。
チャーシューや味玉などをのせれば、見た目も味も満足感のある一杯になります。
正直、これで十分うまいです。
元のつけ麺の美味しさを活かしながら、少しの工夫でここまで変わるなら、やる価値はあります。
そのまま、に飽きてきた方にもおすすめです。
市販の麺をワンランク上の味にしたいときに。
手軽にガッツリ食べたい日の一杯としてもおすすめです。
作り方の詳細は動画で詳しく解説しています。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
フライパンで町中華の料理を再現するチャンネルですよろしくお願いします。 町の中華店で店長を務めていた経験を活かし、不慣れな方にも作りやすように手順にも試作を重ねレシピを作っております。