この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気の「つけ麺の達人」をより美味しく、ボリュームアップ。簡単アレンジを紹介します。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

市販のつけ麺、そのまま食べていませんか？

少し手を加えるだけで、店レベルの汁なしラーメンに化けます。



YouTubeチャンネル「おうち中華のワタナベ『町中華再現レシピ』」では、市販の「つけ麺の達人 濃厚魚介醤油」を使ったアレンジレシピを紹介。

元、町中華店長の視点で、“簡単なのにしっかり旨い一杯”に仕上げる方法を解説しています。



ポイントは、ネギ油です。



フライパンにネギとニンニク、油を入れてじっくり加熱するだけ。

これだけで一気にお店のような香りに変わります。



さらに、もやしとタレを加えて加熱すると、魚介の旨みと香ばしさが一気に立ち上がります。



麺の仕上げも重要です。



茹でた麺は流水でしっかり揉み洗い。

このひと手間で、麺がツルっと仕上がり、タレとの絡みが大きく変わります。



あとはタレと絡めて温めるだけ。



チャーシューや味玉などをのせれば、見た目も味も満足感のある一杯になります。



正直、これで十分うまいです。



元のつけ麺の美味しさを活かしながら、少しの工夫でここまで変わるなら、やる価値はあります。

そのまま、に飽きてきた方にもおすすめです。



市販の麺をワンランク上の味にしたいときに。

手軽にガッツリ食べたい日の一杯としてもおすすめです。



作り方の詳細は動画で詳しく解説しています。