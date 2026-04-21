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実業家のマイキー佐野氏が日本の貧困化の構造を解説！『日本沈没のカウントダウン。イラン戦争で加速する「貧困化」の正体とは』

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実業家のマイキー佐野氏は、日本が構造的な貧困化の連鎖に陥りつつある実態を、経済指標を用いながら体系的に論じている。



景気回復への期待が語られる一方、佐野氏が真っ先に問い直すのはGDPという指標の信頼性だ。GDPはそもそも国民の豊かさを測るために設計されたものではなく、時代の要請とともに生産力重視の尺度へと変容した経緯がある。そのため、GDPが回復局面にあっても、国民の実態が改善されているとは限らない。



そこで佐野氏が重視するのが「交易条件」と「実質GDI（実質国内総所得）」という概念だ。交易条件とは輸出品と輸入品の価格比率を示す指標であり、現在の日本では原油価格の高騰と円安進行が重なり、この条件が急速に悪化している。エネルギー資源を大量に輸入し、自動車や機械を輸出する日本の構造において、輸入コストが上昇しても輸出価格に十分転嫁できない状況が続いているのだ。



実質GDIは、こうした交易条件の変化を所得の観点から映し出す。実質GDPがプラス成長を示していても、実質GDIがそれを大幅に下回る場合、国民が実際に消費・投資に回せる所得は目減りしている。佐野氏はこの乖離こそが、「経済は回復している」という報道と生活実感の温度差を生む根本にあると指摘する。



価格支配力の問題も深刻だ。ドイツは高いブランド力を背景に、輸入コストの上昇分を輸出価格へ転嫁しやすい産業構造を持つ。対して日本は中間財や部品の輸出比率が高く、価格を引き上げれば即座に他国製品に代替されるリスクを抱える。こうした構造的な弱さが、企業の収益悪化、設備投資の停滞、賃上げ原資の喪失へとつながっている。



名目賃金が多少上昇したとしても、輸入物価の上昇によるインフレがそれを上回れば、実質賃金は低下し続ける。内部循環が失われ、国内経済が停滞に陥る一方で、海外資産を持つ層は利益を享受し続ける。経常収支の黒字が続いても、その恩恵が国内の広い層に及ばない構図が、格差をさらに広げている。



佐野氏はこの状況を打開するには、エネルギーをはじめとする輸入依存度を下げることと、高付加価値のサービスや次世代産業を育てることの両立が不可欠だと論じる。ただし、その道筋は容易ではないとも明言している。