新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」として、４月25日（土）夜７時より大人気クッキングアニメ『焼きたて!!ジャぱん』全話を「ABEMA」で初めて無料一挙放送する。



『焼きたて!!ジャぱん』は、「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載された、橋口たかしによる人気漫画を原作としたアニメ作品。パンの発酵に適した温かい手“太陽の手”を持つ少年・東和馬が、世界に誇れる日本独自のパン“ジャぱん”を作り上げることを目指し、仲間たちとともにさまざまなパン作りに挑戦していく姿を描いている。TVアニメは2004年から2006年にわたり放送。個性豊かなキャラクターたちによる熱いパンバトルや、思わず驚く斬新なアイデアが詰まったパン作り、ユーモアあふれる演出が話題を呼び、長年にわたり世代を超えて愛され続けている。



このたび決定した『焼きたて!!ジャぱん』の「ABEMA」初となる全話無料一挙放送企画では、４月25日（土）夜７時より全69話をノンストップでお届け。なお放送後１週間、全話無料で楽しめる。



(C)橋口たかし／小学館・パンタジア・テレビ東京