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ポイ活YouTuberのおにまる氏が、YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」にて「【自腹10万円検証】iPhoneなら約5%還元でバニラVisaやアマギフが買える？！セブンの新POSAキャンペーン解説」と題した動画を公開した。セブン-イレブンで開催中のPOSAカードキャンペーンの概要と、10万円分を自腹で検証したリアルな還元率を解説している。



動画の冒頭で、おにまる氏はこのキャンペーンのメリットを提示する。iPhoneユーザーであれば約5%還元、Androidユーザーであれば約3.5%還元で、Appleギフトカードや楽天ギフトカード、Amazonギフトカードなどが購入可能だという。キャンペーンは抽選形式だが、最低でも一定の還元率が保証されている仕組みだ。



キャンペーンの概要として、対象のプリペイドカードやスマートフォン向けプリペイドサービスをセブン-イレブンで購入し、レシートを使って応募する手順を説明。特典はPayPayポイントかdポイントから選択し、購入額1,000円ごとに1口の応募となる。さらに、1万円分をまとめて応募する「10口抽選ボタン」を利用すれば、必ず3等の100ポイントが当たるため、最低でも1%の還元が約束されると語った。



動画のハイライトは、おにまる氏自身が10万円分のギフトカードを購入し、実際に「100連ガチャ」に挑戦した場面である。AppleアカウントへのチャージとAmazonギフトカードの購入で合計10万円分を応募した結果、2等（500ポイント）が2回、3等（100ポイント）が19回当選し、合計2,900円分を獲得。実質の還元率は約2.9%となった。もしすべて外れても、最低1%の還元は確保されるため、運が良ければさらに高い還元率が期待できると評価した。



さらに、おにまる氏はnanacoへのチャージルートやセブン-イレブンアプリのバーコード提示を組み合わせることで、還元率を約5%まで上乗せする裏技も紹介した。抽選というギャンブル要素を含みつつも、手堅くポイントを獲得するこのキャンペーンは、ポイ活ユーザーにとって見逃せない機会と言えそうだ。