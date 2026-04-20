「子どもの口からそんな言葉が？」別の子も誘おうとする娘に「ムリ。だって」お友だちの『残酷すぎる一言』

自分が何気なく口にした言葉が、思いもよらないところで誰かに影響を与えているかもしれない……そう考えたことはありますか？

特に子どもは、大人同士の会話を想像以上によく聞いています。

今回は、筆者の友人・S美が体験した「大人の発言に影響を受けた子ども」のエピソードをご紹介します。

小学校低学年でまさかの顔で差別……原因は？

確信犯的な悪意があったわけではありません。

Y奈ちゃんはただ、自分の母親の言葉をそのまま信じており「人には見た目によるランクがある」という歪んだルールを、自分の中で“当たり前”にしてしまっていたようです。

S美さんは、それを聞き、背筋が凍るようだったといいます。

親が家で何気なく口にする愚痴や、誰かを値踏みするような独り言……聞いていないように見えても、子どもたちはそれを驚くほど正確に聞き取って、自分の価値観の土台として取り込んでしまいます。

子どもたちが多様な個性を尊重し、認め合える未来をつくれるかどうかは、日々の大人の言動にかかっているのかもしれません。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2026年1月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：KIUI

FTNコラムニスト：Miwa.S

事務員としてのキャリアを積みながら、ライター活動をスタート。持ち前の聞き上手を活かし、職場の同僚や友人などから、嫁姑・ママ友トラブルなどのリアルなエピソードを多数収集し、その声を中心にコラムを執筆。 新たなスキルを身につけ、読者に共感と気づきを届けたいという思いで、日々精力的に情報を発信している。栄養士の資格を活かして、食に関する記事を執筆することも。