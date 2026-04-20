21日(火)は午前を中心に雨の降る所があるでしょう。雨のあとは黄砂が飛来しそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■青森の天気

20日(月)夕方、地震が発生し、青森県階上町では最大震度5強の揺れを観測しました。大きな揺れのあった青森県では21日(火)明け方から朝に雨が降る予想です。21日(火)午後も急な雷雨にご注意ください。

■21日朝は東日本・北日本中心に傘の出番

これから21日(火)の朝にかけては前線が通過する予想です。21日(火)の朝は北陸から北日本の日本海側を中心に雨が降る予想です。雨脚の強まる所もあるでしょう。昼前にかけては関東など太平洋側も一時的に雨が降りそうです。北海道の太平洋側では昼過ぎまで雨の残る所があるでしょう。

■天気回復のタイミングは？

西日本は近畿で朝まで雨の残る所がありますが、昼前にはやむ予想です。日中は広い範囲で晴れるでしょう。

東海や北陸も昼前から晴れてくる見込みです。関東や東北南部は昼頃から徐々に晴れてきそうです。東北北部や北海道は午後晴れ間が出ても、急な雨にご注意ください。

■21日は東北で風強まる 落雷などにも注意

21日(火)は寒冷前線が朝に東北付近を通過する見込みです。前線の通過後、東北では気圧の傾きが大きくなるでしょう。東北の太平洋側では21日(火)昼前から夕方にかけて、西よりの強い風に注意・警戒してください。

また、前線の通過後は上空に寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となりそうです。東北の日本海側を中心に、21日(火)昼過ぎから夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［風の予想］21日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北太平洋側 海上 15メートル（25メートル）

東北太平洋側 陸上 15メートル（30メートル）

■雨あがりは黄砂が飛来する見込み

21日(火)〜22日(水)にかけては21日(火)の午後をピークに北日本から西日本の広い範囲に黄砂が飛来する予想です。車や洗濯物に汚れが付着することがありますので、洗濯物の外干しを控えるなど対策をしておくと安心です。呼吸器や循環器にかかわる疾患をお持ちの方は、症状の悪化にご注意ください。

屋外での運動・外出を控えたり、外出時はマスクを着用しておいたり、対策をしておきましょう。また、視程が5キロメートル未満になった場合は交通への障害が発生するおそれがあるため、注意が必要です。

黄砂はほぼ年間を通して日本列島に飛来していますが、3月から5月にピークを迎えます。今の時期は特に、環境省や気象庁のホームページで、黄砂の飛来状況・予測をこまめに確認しておきましょう。

【黄砂が付着してしまったら？】

車→黄砂が付着した車は、こすらずたっぷりの水で洗い流しましょう。乾いた状態で布などで拭いてしまうと、砂の粒子で傷がついてしまうことがあります。また、黄砂を放置すると、黄砂が固まってしまい、水で流すくらいでは取れなくなってしまうことがあるので、付着したら早めに洗い流すのがよさそうです。

洗濯物→黄砂が付着してしまうと、汚れや生地の傷みなどが心配です。黄砂が付着してしまった時には、完全に乾いた後に洗濯物を手ではたいて払った上で、必要に応じて再度洗濯をするのが良いそうです。

■昼間は関東や静岡で汗ばむ陽気に 夏日続出

朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多いでしょう。東京は前日より3℃高い予想です。

【21日(火)の予想最低気温】※（）内は前日差、季節感

札幌 8℃ （＋1 5月中旬）

仙台 12℃（＋2 5月中旬）

新潟 11℃（＋1 5月上旬）

東京 17℃（＋3 6月上旬）

名古屋 16℃（±0 5月下旬）

大阪 16℃（-1 5月中旬）

福岡 15℃（-2 5月上旬）

21日(火)は西風が山越え気流となる関東や静岡などで気温が上がりそうです。21日(火)の最高気温は静岡30℃、東京26℃の予想です。前日気温が上がった北陸など日本海側は、前日ほど気温が上がりません。気温の変化にご注意ください。

【21日(火)の予想最高気温】※（）内は前日差、季節感

■22日(水)も黄砂飛来 洗濯日和はいつ？

札幌 16℃（±0 5月上旬）仙台 19℃（＋2 5月上旬）新潟 17℃（-8 4月中旬）東京 26℃（＋1 6月中旬）名古屋 23℃（-2 5月上旬）大阪 24℃（-1 5月上旬）福岡 21℃（-3 平年並み）

22日(水)は広く晴れますが、引き続き黄砂に注意が必要です。また、九州では次第に雨が降り出すでしょう。23日(木)〜24日(金)にかけては九州から東北の広い範囲で雨が降り、雨脚の強まる所もありそうです。西日本や東日本を中心に大雨となるおそれがあります。25日(土)の日中は全国的に日差しが届き、洗濯日和となるでしょう。