「子供の頃よく食ったカップのゼリー」こそ至高！話題の溶けないアイス「ベロベロバー」の魅力は懐かしくてチープな味わいにあり
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YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「話題の溶けないアイスは〇〇の味だった #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。偏食で知られる氏原と、サカモトの二人が、韓国で話題を集めているという不思議な「溶けないアイス」を実際に検証する内容となっている。アイスでありながら溶けても液状にならない特殊な商品の実態と、その独特な味わいに迫る。
今回二人がレビューしたのは、「ベロベロバー りんご味」。パッケージには「食べ始めはアイス 途中からジェリー 変わる新食感」と記載されており、サカモトが袋を開けると強いりんごの香りが漂う。検証のため、5時間放置した商品を氏原が手に取ると、アイスは棒から垂れ下がるようにぐにゃりと曲がっており、溶けてポタポタと落ちる気配はない。その鮮やかな緑色で柔らかそうな質感に、氏原は「なんかもう普通にゼリー」と目を丸くする。
恐る恐る一口かじった氏原だったが、意外にも「あ、でも美味いかも」と声を上げる。子どもの頃に食べていた、カップ入りのゼリーを凍らせたような懐かしい味わいだと表現し、「このリンゴの味が安い味なのよ。だからまぁ美味いのかも」と、偏食ならではの独自の視点で評価した。サカモトも試食して「それ」と同意し、二人はそのチープでありながら親しみやすい風味に納得の表情を浮かべた。
さらに、袋に描かれたキャラクターと商品の形状について、溶けて垂れ下がった様子がまるで「舌」のようだと気づく。「ベロベロバー」とは舐めて食べるという意味ではなく、アイス自体の形を指していると理解し、ユニークなコンセプトに関心を示した。
溶けないという不思議な特性だけでなく、どこか懐かしいゼリーの風味が楽しめる「ベロベロバー」。氏原も最終的に高い評価を下しており、「安い味」だからこそ引き出される親しみやすさが最大の魅力となっている。普段とは一味違う食感や、童心に返るような味わいを求めている人は、ぜひ一度その不思議なアイスを体験してみてはいかがだろうか。
今回二人がレビューしたのは、「ベロベロバー りんご味」。パッケージには「食べ始めはアイス 途中からジェリー 変わる新食感」と記載されており、サカモトが袋を開けると強いりんごの香りが漂う。検証のため、5時間放置した商品を氏原が手に取ると、アイスは棒から垂れ下がるようにぐにゃりと曲がっており、溶けてポタポタと落ちる気配はない。その鮮やかな緑色で柔らかそうな質感に、氏原は「なんかもう普通にゼリー」と目を丸くする。
恐る恐る一口かじった氏原だったが、意外にも「あ、でも美味いかも」と声を上げる。子どもの頃に食べていた、カップ入りのゼリーを凍らせたような懐かしい味わいだと表現し、「このリンゴの味が安い味なのよ。だからまぁ美味いのかも」と、偏食ならではの独自の視点で評価した。サカモトも試食して「それ」と同意し、二人はそのチープでありながら親しみやすい風味に納得の表情を浮かべた。
さらに、袋に描かれたキャラクターと商品の形状について、溶けて垂れ下がった様子がまるで「舌」のようだと気づく。「ベロベロバー」とは舐めて食べるという意味ではなく、アイス自体の形を指していると理解し、ユニークなコンセプトに関心を示した。
溶けないという不思議な特性だけでなく、どこか懐かしいゼリーの風味が楽しめる「ベロベロバー」。氏原も最終的に高い評価を下しており、「安い味」だからこそ引き出される親しみやすさが最大の魅力となっている。普段とは一味違う食感や、童心に返るような味わいを求めている人は、ぜひ一度その不思議なアイスを体験してみてはいかがだろうか。
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