Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック

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　「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ブラック

WSR3600BE4P-BK（バッファロー）

2位　Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 1201+300Mbps AirStation(ネット脅威ブロッカー対応) ブラック

WSR-1500AX2L（バッファロー）

3位　Archer BE3600

Archer BE3600（TP-Link）

4位　Archer BE7200

Archer BE7200（TP-Link）

5位　Archer AX3000

Archer AX3000（TP-Link）

6位　Aterm 3000D4AX

PA-3000D4AX（NEC）

7位　Archer BE5000

Archer BE5000（TP-Link）

8位　Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 2882+688Mbps AirStation ホワイト

WSR3600BE4P-WH（バッファロー）

9位　Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター 5764+688Mbps AirStation ブラック

WSR6500BE6P-BK（バッファロー）

10位　Archer AC1900

Archer AC1900（TP-Link）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。