『SPY×FAMILY』ミュージカル最新作、キャスト発表で扮装ビジュアルが公開【コメントあり】
9月から上演されるミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』の扮装ビジュアルが公開された。あわせて、プリンシパルキャストコメントと、アーニャ役を除くオールキャストが発表された。
【写真】髪型＆衣装も完全再現！前作のアーニャ役の子役4人ソロビジュアル
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
チケットは、5月19日〜26日に先行抽選エントリー、7月5日に先行先着受付開始、7月11日に一般前売開始となる。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。２５年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
なお、アーニャ役はオーディションにて決定されることが発表されている。
■キャストコメント
▼森崎ウィン
仮初めの家族を維持すべく新たなミッションに挑む。諸君たち！東西平和を維持すべく立ち上がるのだ！我々と共に新たな難解ミッションに挑んで…なんてコメントを書いてしまうくらい森崎ウィン、興奮が止まりません。皆さまと劇場でお会いできる日を楽しみにしております！
▼木内健人
僕にとって大切な作品、ミュージカル『SPY×FAMILY』がなんと『SPY×FAMILY 2』で帰ってきます！僕としても初めて、「続編」を経験します。昨年急遽ではありましたが自分なりに役作りしたロイド・フォージャーをさらに深く掘り下げ、お客様にもっと楽しんでいただけるよう新しいアーニャたちや新キャストの皆さまと力を合わせて頑張ってまいります。
▼唯月ふうか
再びヨルとしてこの作品に参加できること、大変光栄です。『SPY×FAMILY』が多くの方から愛されている理由が、お客様からの反響や拍手を肌で感じてよく分かり、同時に自分自身の作品への愛と責任感が増しました。今回は新たなお話に突入します！さまざまなミッションが待っているのかと思うと、今からワクワクするます！あっ、します！鋭さと繊細さを併せ持つ魅力的なヨルを目指して、誠心誠意努めます。
▼真彩希帆
今回初めてヨル役を務めさせていただきます。私にとって新たな出会いのある作品に参加できることを大変うれしく思います。強さと優しさ、鋭さと愛らしさが同居する唯一無二のヨルという存在を大切に、作品の世界観の中でこの役の魅力を繊細に、そして鮮やかにお届けできるよう努めます。劇場で皆さまにお会いできる日を楽しみにしております。
▼磯野亨
今回ミュージカル『SPY×FAMILY 2』にてキース・ケプラー役として出演できることとてもうれしく思います。どのような楽曲、どのような演出になるか自分自身とても楽しみにしておりますし、皆さまにも楽しみにしていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします！
▼有沙瞳
この度、オルカ・グレッチャー役を演じさせていただきます。有沙瞳です。たくさんの皆さまに愛されている『SPY×FAMILY』の作品の一員になれることがとてもうれしいです！アーニャの可愛さに癒されながらオルカ・グレッチャーさんのキャラクターを大切に、心を届けられるように頑張ります！懐かしい皆さんや、初めてご一緒する方々と一緒に過ごせる毎日にワクワクしております。東京公演そして地方公演とたくさんのファンの皆さまに楽しんでいただけますように、、、頑張りますので、よろしくお願いいたします!!
▼楢木和也（梅棒）
第一弾に引き続き、ミュージカル『SPY×FAMILY』に出演できることを大変うれしく思います。今作でも出演と振付の二刀流で臨みます。「一体どうやって舞台で表現するんだろう？」と感じている方も多いのではないでしょうか。演者としても、クリエイターとしても、この世界を創り上げていく過程を楽しみにしております。ぜひ劇場でご覧ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
▼吉野圭吾
『SPY×FAMILY』の一員になれたことを幸せに思っています。原作のイメージ、自分が感じているキャラクターのイメージを存分に膨らませて演じてみたいです。みんなで力を合わせ、面白いものをお届けいたします！それが任務ですから。
▼朝夏まなと
こんにちはあるいはこんばんは。新作にも携われることになりました。感慨深いです。シルヴィアの新たな一面が描かれるそうなのでワクワクします。真瀬シルヴィアと力合わせて盛り上げられるように頑張るます。よろしくお願いします!!
▼真瀬はるか
初演からずっと観ていた『SPY×FAMILY』の世界に飛び込ませていただけることにワクワクしています！シルヴィアと一体になり、演劇としてしっかり物語が届くように頑張りたいと思います。劇場でお目にかかれるのを楽しみにしております!!
■キャスト
ロイド・フォージャー（凄腕スパイ：コードネーム〈黄昏（たそがれ）〉）
森崎ウィン／木内健人
※Wキャスト
ヨル・フォージャー（殺し屋：コードネーム〈いばら姫〉）
唯月ふうか／真彩希帆
※Wキャスト
キース・ケプラー（学生テロリストグループのリーダー）
磯野亨
オルカ・グレッチャー（東国〈オスタニア〉のマフィアのボスの娘）
有沙瞳
ゼブ（グレッチャー組の組員）
楢木和也（梅棒）
マシュー・マクマホン（ヨルの部長であり、裏の組織〈ガーデン〉の一員）
吉野圭吾
シルヴィア・シャーウッド（〈鋼鉄の淑女〉の異名を持つ〈黄昏〉の上官）
朝夏まなと／真瀬はるか
※Wキャスト
新井海人 荒川湧太 石田彩夏 岩下零時 依里
大津裕哉 大場陽介 小倉優佳 鎌田誠樹 桑原柊
島田彩 Taichi 丹宗立峰 堤梨菜 西村実莉
長谷川暢 般若愛実 本間健太 増山航平 武者真由
望月寛斗 山口将太朗 山野靖博 吉崎裕哉（※崎＝たつさき） 玲実くれあ
（50音順）
swing
加藤葉子 萩原麻乃 小宮山稜介
【写真】髪型＆衣装も完全再現！前作のアーニャ役の子役4人ソロビジュアル
公演は、9月9日〜11日にプレビュー公演として埼玉・ウェスタ川越 ヤオコー大ホール、9月22日〜10月29日に東京・東京建物 Brillia HALL、11月7日〜22日に福岡・博多座、12月1日〜6日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール、12月13日〜19日に愛知・御園座、12月27日〜29日に山形・やまぎん県民ホールにて上演される。
『SPY×FAMILY』は、より良き世界のため日々、諜報任務に取り組む凄腕スパイのロイドが主人公。特殊任務（ミッション）のために引き取った子ども・アーニャは超能力の持ち主、契約結婚を持ちかけた妻・ヨルは殺し屋で、ロイドは任務のために“かりそめの家族”をつくり、ミッションに挑むスパイアクションコメディー。
原作は2019年3月より漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中のコミックで、シリーズ累計発行部数は4200万部を突破している人気作品。テレビアニメ化、映画化もされており、23年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化。２５年の再演の熱気も冷めやらぬ中、続編が上演される。
今作の第1幕は、本作の超重要キャラクターである犬、ボンドの登場エピソード、爆弾犬篇。第2幕は、クルーズ船プリンセス・ローレライを舞台に華やかなアクションが繰り広げられる豪華客船篇。新たな人物が登場し、2本立てでフォージャー家の冒険が展開される。
なお、アーニャ役はオーディションにて決定されることが発表されている。
■キャストコメント
▼森崎ウィン
仮初めの家族を維持すべく新たなミッションに挑む。諸君たち！東西平和を維持すべく立ち上がるのだ！我々と共に新たな難解ミッションに挑んで…なんてコメントを書いてしまうくらい森崎ウィン、興奮が止まりません。皆さまと劇場でお会いできる日を楽しみにしております！
▼木内健人
僕にとって大切な作品、ミュージカル『SPY×FAMILY』がなんと『SPY×FAMILY 2』で帰ってきます！僕としても初めて、「続編」を経験します。昨年急遽ではありましたが自分なりに役作りしたロイド・フォージャーをさらに深く掘り下げ、お客様にもっと楽しんでいただけるよう新しいアーニャたちや新キャストの皆さまと力を合わせて頑張ってまいります。
▼唯月ふうか
再びヨルとしてこの作品に参加できること、大変光栄です。『SPY×FAMILY』が多くの方から愛されている理由が、お客様からの反響や拍手を肌で感じてよく分かり、同時に自分自身の作品への愛と責任感が増しました。今回は新たなお話に突入します！さまざまなミッションが待っているのかと思うと、今からワクワクするます！あっ、します！鋭さと繊細さを併せ持つ魅力的なヨルを目指して、誠心誠意努めます。
▼真彩希帆
今回初めてヨル役を務めさせていただきます。私にとって新たな出会いのある作品に参加できることを大変うれしく思います。強さと優しさ、鋭さと愛らしさが同居する唯一無二のヨルという存在を大切に、作品の世界観の中でこの役の魅力を繊細に、そして鮮やかにお届けできるよう努めます。劇場で皆さまにお会いできる日を楽しみにしております。
▼磯野亨
今回ミュージカル『SPY×FAMILY 2』にてキース・ケプラー役として出演できることとてもうれしく思います。どのような楽曲、どのような演出になるか自分自身とても楽しみにしておりますし、皆さまにも楽しみにしていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします！
▼有沙瞳
この度、オルカ・グレッチャー役を演じさせていただきます。有沙瞳です。たくさんの皆さまに愛されている『SPY×FAMILY』の作品の一員になれることがとてもうれしいです！アーニャの可愛さに癒されながらオルカ・グレッチャーさんのキャラクターを大切に、心を届けられるように頑張ります！懐かしい皆さんや、初めてご一緒する方々と一緒に過ごせる毎日にワクワクしております。東京公演そして地方公演とたくさんのファンの皆さまに楽しんでいただけますように、、、頑張りますので、よろしくお願いいたします!!
▼楢木和也（梅棒）
第一弾に引き続き、ミュージカル『SPY×FAMILY』に出演できることを大変うれしく思います。今作でも出演と振付の二刀流で臨みます。「一体どうやって舞台で表現するんだろう？」と感じている方も多いのではないでしょうか。演者としても、クリエイターとしても、この世界を創り上げていく過程を楽しみにしております。ぜひ劇場でご覧ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
▼吉野圭吾
『SPY×FAMILY』の一員になれたことを幸せに思っています。原作のイメージ、自分が感じているキャラクターのイメージを存分に膨らませて演じてみたいです。みんなで力を合わせ、面白いものをお届けいたします！それが任務ですから。
▼朝夏まなと
こんにちはあるいはこんばんは。新作にも携われることになりました。感慨深いです。シルヴィアの新たな一面が描かれるそうなのでワクワクします。真瀬シルヴィアと力合わせて盛り上げられるように頑張るます。よろしくお願いします!!
▼真瀬はるか
初演からずっと観ていた『SPY×FAMILY』の世界に飛び込ませていただけることにワクワクしています！シルヴィアと一体になり、演劇としてしっかり物語が届くように頑張りたいと思います。劇場でお目にかかれるのを楽しみにしております!!
■キャスト
ロイド・フォージャー（凄腕スパイ：コードネーム〈黄昏（たそがれ）〉）
森崎ウィン／木内健人
※Wキャスト
ヨル・フォージャー（殺し屋：コードネーム〈いばら姫〉）
唯月ふうか／真彩希帆
※Wキャスト
キース・ケプラー（学生テロリストグループのリーダー）
磯野亨
オルカ・グレッチャー（東国〈オスタニア〉のマフィアのボスの娘）
有沙瞳
ゼブ（グレッチャー組の組員）
楢木和也（梅棒）
マシュー・マクマホン（ヨルの部長であり、裏の組織〈ガーデン〉の一員）
吉野圭吾
シルヴィア・シャーウッド（〈鋼鉄の淑女〉の異名を持つ〈黄昏〉の上官）
朝夏まなと／真瀬はるか
※Wキャスト
新井海人 荒川湧太 石田彩夏 岩下零時 依里
大津裕哉 大場陽介 小倉優佳 鎌田誠樹 桑原柊
島田彩 Taichi 丹宗立峰 堤梨菜 西村実莉
長谷川暢 般若愛実 本間健太 増山航平 武者真由
望月寛斗 山口将太朗 山野靖博 吉崎裕哉（※崎＝たつさき） 玲実くれあ
（50音順）
swing
加藤葉子 萩原麻乃 小宮山稜介