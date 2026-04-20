今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月20日（月）〜4月26日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月20日（月）〜4月26日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、周りをフォローすることが増えるかも。落ち込んでいる友人などを見ると、放っておけないようです。寄り添うことも大事ですが、自分を労る時間も持つようにしましょう。ファッションやメイクを変えると気分が上がるようです。恋愛面は、ちょっとしたハプニングがありそうですが、それがきっかけで絆が深まりそう。
★ワンポイントアドバイス★
考え方や意見が違う人がいたとしても、冷静に対応するようにしましょう。協力できることもあるようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は、周りをフォローすることが増えるかも。落ち込んでいる友人などを見ると、放っておけないようです。寄り添うことも大事ですが、自分を労る時間も持つようにしましょう。ファッションやメイクを変えると気分が上がるようです。恋愛面は、ちょっとしたハプニングがありそうですが、それがきっかけで絆が深まりそう。
考え方や意見が違う人がいたとしても、冷静に対応するようにしましょう。協力できることもあるようです。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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