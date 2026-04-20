■人生における最大の決断

入社や転勤、子どもの進学といったライフイベントが重なるこの時期、多くの人が直面するのが住まいに関する難題です。住まいの選択は、単なる生活拠点の確保にとどまらず、その後の資産形成や家族の幸福度、さらには老後の生活設計までも大きく左右する、人生における最大の決断といっても過言ではありません。

「身軽で自由な賃貸派」か「資産を形成する持ち家派」かを巡って、長く論争が繰り広げられてきました。しかし、物件価格の高騰や住宅ローン金利の先行き不透明感、さらには働き方の多様化によって、判断の基準はかつてないほど複雑化しています。もはや「家賃とローン返済額の比較」といった表面的な損得勘定だけでは、真の正解に辿り着くことは不可能です。

本稿では、プレジデントオンラインで多大な反響を呼んだ3つの記事を紹介しながら、各分野のスペシャリストが導き出した「住まいの真実」を総括します。

まずは、元国税専門官の視点から、富裕層がなぜ不動産を所有し、結果としてますますお金持ちになっていくのかという「蓄財の構造」を解明。続いて、老後の資金確保策として注目を集める「リースバック」に潜む意外な落とし穴について、FPの視点から警鐘を鳴らします。そして最後に、不動産統計の第一人者が、市場高騰下でも「家は買ったほうがいい」と断言する論理的根拠を明かします。

あふれる情報に惑わされず、自身の人生にとっての「最適解」を見極めるためのヒントとして、ぜひお役立てください。

■｢賃貸か持ち家か｣の答えはもう出ている…元国税専門官が見た｢お金持ち｣がドンドンお金持ちになっていく構造

（2026年1月27日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Orthosie）

家は賃貸にすべきか、持ち家にすべきか。元国税専門官の小林義崇さんは「感情論や月々の支出だけで語られがちだが、富裕層の思考を見ると、この議論にはすでに明確な答えが出ている」という――。＜続きを読む＞

■｢子供に迷惑をかけたくない｣が仇になる…知らずに判断すると後悔する"自宅のリースバック"の落とし穴

（2025年9月30日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／ArLawKa AungTun）

自宅を売却した後、家賃を払ってその家に住み続ける「リースバック」をめぐるトラブルが増えているとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「買取価格は一般的な相場の6〜7割と低い傾向がある。周辺相場のリサーチや家賃を払い続けられるかの試算を重ねて判断したほうがいい」という――。＜続きを読む＞

■｢どんなにマンションが高騰しても家は買ったほうがいい｣大学教授が示す"賃貸か持ち家か"の最終結論

（2024年4月9日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／kohei_hara）

家は買ったほうがいいのか。リクルート住まい研究所所長や大東建託賃貸未来研究所長として、長年「住みここちランキング」に携わってきた麗澤大学教授の宗健さんは「家は買えるなら買ったほうがいい。首都圏の新築マンションの価格は高いが、中古マンションや中古戸建ても十分選択肢になる時代になっている」という――＜続きを読む＞

----------

PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

----------

（PRESIDENTまとめ）