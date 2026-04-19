訪問診療のメリットとは？移動が困難な方でも自宅で受けられる医療の質【医師解説】

高齢化が進む中で、訪問診療の重要性はますます高まっています。しかし、「訪問診療って高いの？」「実際はどんな人が対象なの？」と疑問に思いながらも、漠然としかイメージできない人も少なくないと思います。そこで、訪問診療のメリットなどについて「医療法人明医研」の市川聡子先生に解説してもらいました。

監修医師：

市川 聡子（ハーモニークリニック）

医療法人明医研理事長。総合診療を専門とし、プライマリ・ケア、認知症ケア、緩和ケアに精通。同法人のハーモニークリニックで外来や訪問診療をおこなう傍ら、大学医学部での講義や医学生・研修医の指導にあたっている。日本専門医機構認定総合診療専門医、日本専門医機構総合診療専門研修指導医、日本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア認定医・指導医、慶應義塾大学医学部客員講師、埼玉医科大学医学部非常勤講師。

編集部

訪問診療のメリットはどんなところにあるのでしょうか？

市川先生

移動が困難な人でも自宅で診察を受けられるため、患者さんや家族の負担を減らすことができます。さらに、患者さんの生活環境を医師が直接確認することができるため、生活に即した医療やアドバイスを受けることもできます。また、病院では診療科ごとに診察を受ける必要がありますが、訪問診療の場合、診療科にとらわれない相談ができる点もメリットです。さらに、医師が患者さんの全体像を把握していることにより、看護師や薬剤師、歯科医師、リハビリテーションスタッフなど、ほかの医療職や介護ヘルパー、地域のケアマネージャーとの連携がスムーズになる点もメリットだと思います。

編集部

もし自宅で状態が急変したときなどはどうすればいいですか？

市川先生

体調が急変した場合に備えて、事前に対応を確認しておくことが大事です。多くの場合、訪問診療をおこなっている医療機関や看護ステーションに連絡するなど、何かあったときの連絡先が決まっていると思いますので、そちらに連絡を入れて指示を仰ぎましょう。いざというときも落ち着いて行動できるよう、連絡先は目立つところに貼っておく、家族全員が共有しておくなど、普段から備えておきましょう。病状によっては、「こういう場合は救急車を呼ぶ」と医師から指示されているケースもあります。その場合は落ち着いて救急車を呼びましょう。

編集部

家族と同居していないと、訪問診療を受けるのは難しいのでしょうか？

市川先生

そんなことはありません。訪問診療を受けている一人暮らしの人も大勢いらっしゃいます。患者さん本人が自分の状態をしっかりお話しできる人でない場合は特に、体調をどう把握して医師に伝えるか、医師からの説明をどう家族に伝えるか、緊急時の対応や入室の仕方といった点について、事前に打ち合わせしておくとよいと思います。訪問診療を提供する医療機関やケアマネージャーに相談しながら、最適な方法を考えましょう。

※この記事はメディカルドックにて＜｢訪問診療｣はどんな人が受けられるかご存じですか？ メリットも医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。