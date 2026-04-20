元AKB48のメンバーで、タレントの石田晴香(32)がこのほど、自身のX(旧ツイッター)を更新。新たにアイドルグループ「unFinaleTokyo」を立ち上げ、自身がプレイングプロデューサーとしてグループ1人目のアイドルとなることを発表した。



【写真】10年ぶりの共闘！アイドル衣装で抱き合う石田晴香&藤江れいな

石田は2007年にAKB48のオーディションに合格し、2010年に正式メンバーとしてデビューした。2016年にグループを卒業。以降はタレントや声優として活動していた。今月7日には、自身がプロデュースする「unFinaleTokyo」の公式アカウントが創設され、17日に1人目のメンバーが発表されることを予告していた。



グループ公式Xでは17日に「1人目のメンバーはプレイングプロデューサーの石田晴香」と発表された。石田もこの発表を引用する形で「芸歴19年目の新人アイドル、石田晴香です!」と自身のメンバー入りを伝えた。投稿にはデコルテラインが開いた水色基調のアイドル衣装に身を包んだ自身の姿を披露した。また「そして新米プロデューサーとしても始動しました」と記し、「これからの歩みを、見守っていただけたら嬉しいです!!」と呼びかけた。



また翌18日には2人目のメンバーとして、NMB48とAKB48で活躍した藤江れいな(32)の加入を発表。石田は藤江について「ダメ元で誘ってみたらまさかのOK貰えてこっちがびっくりした!!笑」と記し、「平成から令和へに変わってもまた一緒に活動できるなんて…人生何があるか分かりませんね!笑」とつづった。投稿には、藤江とともに10年ぶりのアイドル衣装で抱き合う仲良し2ショットも添えた。



（よろず～ニュース編集部）