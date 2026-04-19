AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡お揃いで着たい新作ロンT

AS KNOW AS plusから、人気キャラクター『トムとジェリー』のコラボアイテムが登場♡2026年4月中旬よりZOZOTOWN、RakutenFashion、AS KNOW AS plus店舗にて発売中の今回のロンTは、ジェリーとタフィーの愛らしいデザインが魅力。ユニセックス仕様で着こなしやすく、春のカジュアルコーデにぴったりの一枚です♪

ふかふか刺繍が主役のロンT

フロントには、ジェリーとタフィーがじゃれあう姿を立体感のあるふかふか刺繍で表現♡

思わず触れたくなるようなやわらかな質感で、シンプルながらも存在感抜群のデザインに仕上がっています。

さらにバックには「TOMandJERRY」の刺繍入りで、後ろ姿まで抜かりなく可愛いのがポイント。

キャラクターアイテムながら大人でも着やすい、程よいバランスが魅力です♪

フェンディのアイコンバッグ新作♡デニム素材で楽しむ春夏スタイル

キーホルダー付き＆選べるカラー

今回のロンTには、前身頃の刺繍とお揃い柄のアクリルキーホルダーがセットに♡バッグやポーチに付けて、さりげなくコーデを楽しめます。

アクリルキーホルダー付トムとジェリーTシャツ（Q10957-7）

価格：2,695円(税込)

サイズ：F（カラー：オフ／オートミール／ネイビー／チャコール）

選べる4色展開で、カジュアルにもシックにも着回し自在。ユニセックス仕様なので、カップルや友達同士でお揃いコーデも楽しめます♪

お揃いコーデにもぴったり♡

可愛さと着やすさを両立したAS KNOW AS plus×トムとジェリーのロンTは、デイリーコーデをぐっと楽しくしてくれる一枚♡刺繍の立体感やキーホルダー付きの特別感で、シンプルな着こなしも一気に華やかに。自分用はもちろん、プレゼントにもおすすめです♪お気に入りカラーを見つけて、春のおしゃれをもっと楽しんでみてください。