ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「なんで義母の分まで私が出すの!?」妻が立てた旅行プランを義母に送… 「なんで義母の分まで私が出すの!?」妻が立てた旅行プランを義母に送った結果…まさかの展開へ!? 「なんで義母の分まで私が出すの!?」妻が立てた旅行プランを義母に送った結果…まさかの展開へ!? 2026年4月19日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義母「お任せしま〜す」夫「俺のマイル足りなかった〜」なんか全体的に奥さん任せすぎませんか…!?しかもふたを開けてみたらお義母さんは全然“お任せ”ではなかったのです…。本当は家族3人で行きたかったのに…！ 行く前からモヤモヤ、イライラ!!>>【まんが】義母と旅行に行きたくない！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義母と旅行に行きたくない！ 「性格悪いのはどっち？」言われっぱなしだった私が反撃を決めた理由【私が義妹と縁を切った理由 Vol.48】 「許されませんよ！二度としないで！」PTA会長の一喝…強気だった母が崩れた瞬間【私はモンペじゃありません Vol.60】