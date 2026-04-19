義母「お任せしま〜す」
夫「俺のマイル足りなかった〜」

なんか全体的に奥さん任せすぎませんか…!?

しかもふたを開けてみたらお義母さんは全然“お任せ”ではなかったのです…。

本当は家族3人で行きたかったのに…！ 行く前からモヤモヤ、イライラ!!

>>【まんが】義母と旅行に行きたくない！

(ウーマンエキサイト編集部)