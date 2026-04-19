知念英和、『よるのブランチ』で憧れのM!LK塩崎太智と一緒にレギュラー 食レポへ意気込み「『仮面ライダーガヴ』で1年間、お菓子を」
『仮面ライダーガヴ』にショウマ／仮面ライダーガヴ役で主演した俳優の知念英和（21）が19日、東京・HMVエソラ池袋で『知念英和カレンダー』発売記念の取材会を開いた。
【写真】報道陣から求められキメポーズを見せる知念英和
自身初のカレンダー。先月19日の誕生日に発売となった。「カレンダーを皆さんにお届けしたかった。こうやって、たくさんの方に協力をいただいて出すことができてうれしいです」と笑顔。20歳から21歳にかけて撮影された。反響を問われると「『職場に飾っています』とか『デスクに置いて知念くんと目が合うと仕事がんばれます』と言われました。すごくうれしいです」とはにかんだ。
テーマは「幅を出したい」だったそう。「ファンの方に今まで見せなかった一面を。かっちりとしたスーツを大人な知念を演出してみたり、逆にもふもふで柔らかいタオルに包まれたオフの抜け感のある姿を収めています。振り幅をカレンダーに詰められたらなと思って、いろんなコンセプトで撮影をしました」と振り返った。撮影は、都内だけでなく、アイドル誌『POTATO』連載された書籍『ひでのよんな〜らいふ。』の撮影で訪れた知念の地元・沖縄でも行われた。「今は黒髪なんですけど、『カレンダーガヴ』放送中の茶髪の写真もあります。そこも注目していただけたらと思います」と呼びけた。
15日には、TBS系バラエティ『よるのブランチ』（毎週水曜 後11：56）に新レギュラーメンバーとして加入することが発表された。M!LKの塩崎太智（※崎＝たつざき）と共に加入する。すでに収録は複数回行っているそうで「僕自身、初めてのバラエティなのでワクワクと緊張とで…。レギュラー陣の方が優しくて助けていただいて、なんとか食らいついてます。『知念くんらしく居てくれたらいいよ』とスタッフさんの言葉を信じて、早くレギュラー陣の皆さんとなじんで見たいと思ってもらえる番組になるように頑張っていきたいです」と意気込んだ。
塩崎は芸能界で頑張る勇気を与えてくれた人だという。知念は、事務所に入りたてだった2022年に沖縄でイベントを行ったM!LKとあいさつする機会があったという。その際に塩崎から「これからつらいことは絶対あるけど周りに感謝して楽しめばきっと大丈夫だから」という言葉をもらったそうで、知念は「事務所に入りたてだった自分にありがたいアドバイスをいただいた。それからずっと塩崎さんのことを応援していたです。まさか、レギュラーでご一緒させていただけるとは。夢のようで光栄です」とうれしそうな笑顔を見せた。
また、やってみたい企画も。「『仮面ライダーガヴ』で1年間、お菓子を食べていた。『よるのブランチ』の中でZ世代ニュースとして、めちゃくちゃおいしそうなお菓子やはやりのグルメを食べられるコーナーがある。そこで僕ならではの目線で、おいしさや『ここに行ってみたい』と思わせられる食レポを目指してがんばっていきたい」と意気込みを語った。好きなスイーツは「昔から、あんこに目がなくて。あんが入っていたら何でも大好き！」と屈託のない笑顔で話していた。
カレンダーは2026年4月はじまりの20枚つづり40ページ、オール撮り下ろしの卓上ダブルリングカレンダー。等身大の知念をテーマに、寝起きのルームウェアでのくつろぐ姿から、朝食づくりのエプロン、濡れ髪での歯磨きなど、まるで日常を知念と一緒に過ごしているかのようなシチュエーションから、街中でのダッフルコート姿や、元気なプルオーバーにスケボーなど、同世代の恋人目線になって楽しめるシーン、そしてスタイリッシュなスーツ姿や、シックで艶やかなモノトーンコーデなど、知念本人の希望もかなえた、多彩な衣装と表情でつづる12か月となっている。
【写真】報道陣から求められキメポーズを見せる知念英和
自身初のカレンダー。先月19日の誕生日に発売となった。「カレンダーを皆さんにお届けしたかった。こうやって、たくさんの方に協力をいただいて出すことができてうれしいです」と笑顔。20歳から21歳にかけて撮影された。反響を問われると「『職場に飾っています』とか『デスクに置いて知念くんと目が合うと仕事がんばれます』と言われました。すごくうれしいです」とはにかんだ。
15日には、TBS系バラエティ『よるのブランチ』（毎週水曜 後11：56）に新レギュラーメンバーとして加入することが発表された。M!LKの塩崎太智（※崎＝たつざき）と共に加入する。すでに収録は複数回行っているそうで「僕自身、初めてのバラエティなのでワクワクと緊張とで…。レギュラー陣の方が優しくて助けていただいて、なんとか食らいついてます。『知念くんらしく居てくれたらいいよ』とスタッフさんの言葉を信じて、早くレギュラー陣の皆さんとなじんで見たいと思ってもらえる番組になるように頑張っていきたいです」と意気込んだ。
塩崎は芸能界で頑張る勇気を与えてくれた人だという。知念は、事務所に入りたてだった2022年に沖縄でイベントを行ったM!LKとあいさつする機会があったという。その際に塩崎から「これからつらいことは絶対あるけど周りに感謝して楽しめばきっと大丈夫だから」という言葉をもらったそうで、知念は「事務所に入りたてだった自分にありがたいアドバイスをいただいた。それからずっと塩崎さんのことを応援していたです。まさか、レギュラーでご一緒させていただけるとは。夢のようで光栄です」とうれしそうな笑顔を見せた。
また、やってみたい企画も。「『仮面ライダーガヴ』で1年間、お菓子を食べていた。『よるのブランチ』の中でZ世代ニュースとして、めちゃくちゃおいしそうなお菓子やはやりのグルメを食べられるコーナーがある。そこで僕ならではの目線で、おいしさや『ここに行ってみたい』と思わせられる食レポを目指してがんばっていきたい」と意気込みを語った。好きなスイーツは「昔から、あんこに目がなくて。あんが入っていたら何でも大好き！」と屈託のない笑顔で話していた。
カレンダーは2026年4月はじまりの20枚つづり40ページ、オール撮り下ろしの卓上ダブルリングカレンダー。等身大の知念をテーマに、寝起きのルームウェアでのくつろぐ姿から、朝食づくりのエプロン、濡れ髪での歯磨きなど、まるで日常を知念と一緒に過ごしているかのようなシチュエーションから、街中でのダッフルコート姿や、元気なプルオーバーにスケボーなど、同世代の恋人目線になって楽しめるシーン、そしてスタイリッシュなスーツ姿や、シックで艶やかなモノトーンコーデなど、知念本人の希望もかなえた、多彩な衣装と表情でつづる12か月となっている。