可愛い孫が悩んでいたら、居ても立っても居られないもの。今回は、守護霊として孫を守っているおじいちゃんのエピソードをご紹介します。

戦う気満々？

「彼氏との関係に悩んでいた頃、友人のパーティーで『自称・見える人』に会いました。その人は霊感があるそうで、オーラや守護霊なんかも見えるそうです……。怪しいな……と思って話を聞いていたら、私には亡くなったおじいちゃんの守護霊がついていると言われました。

おじいちゃんは私の彼氏に対してブチギレているらしく、彼氏の守護霊とケンカ（？）していると……。守護霊ってケンカするの？ スピリチュアル界隈に詳しくないから全然想像できないんだけど……と困惑していたら、『おじいちゃん、威嚇して戦う気満々ですよ』と言われてさらにパニック。威嚇……？ おじいちゃんが威嚇……？

私が幼いときにおじいちゃんは病気で亡くなってしまったけど、すごく優しくて甘やかされていた記憶はあります。そんなおじいちゃんに心配をかけてしまっているとは……。

それ以来、彼氏といるとおじいちゃんの顔が浮かぶように。『あのおじいちゃんが怒るって、私の彼ってやっぱりヤバいんだ……』って改めて思いました。結局、しばらくして彼とは別れることに。本当におじいちゃんが守護霊なのか、私にはわからないけれど、別れてからスッキリして気分もいいので、おじいちゃんも喜んでいるのかなと思っています」（体験者：20代女性・アルバイト／回答時期：2026年2月）

▽ お孫さんがつらい恋愛をしていて、おじいちゃんも黙っていられなかったのでしょうか……？ なんだか不思議な話ですが、おじいちゃんが守ってくれていると思えば、悪い縁を切る勇気も出そうですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。