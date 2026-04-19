53万回以上視聴され1.2万件の「いいね」を集めているのは、猫のためにからだを張る飼い主の姿。互いを信用し合う飼い主と猫の姿に、視聴者からは「えっちらおっちら登るの凄いし可愛い」「どちらも頑張ったね」などのコメントが寄せられています。

【動画：座布団を持って両手をあげていると、猫がやって来て…『まさかの瞬間』】

座布団を掲げる飼い主さん

Instagramアカウント「岩崎 智哉」さんが投稿したのは、飼い主さんが台の上に立ち、両手を上げている場面。手には座布団を持っていたそうです。座布団が水平になるように壁につけ、しっかり固定するように力を入れていたとのこと。

そんな飼い主さんを下から見上げているのは、1匹の猫ちゃん。何やら訴えるように「くぅーん」と鳴いていたといいます。その声を聞いた飼い主さんは、かかとを少し浮かせて体勢を整えたそうです。

飼い主の背中をよじ登る猫

さらに座布団を固定するように体勢を整える飼い主さん。すると、猫ちゃんはひょいっとジャンプして飼い主さんの足元近くへやってきたといいます。飼い主さんの背後からじっと座布団を見上げていた猫ちゃんは…？

意を決したように、垂直にジャンプ！飼い主さんの背中にぴったり張りついたそうです。その後、じりじりとよじ登ると、飼い主さんの肩に足をのせ、頭を踏みつけ、よいしょよいしょと座布団の上へ。

猫のために脚立に

無事に座布団に着地した猫ちゃんは、立ち上がってロフトへ。柵の隙間から目的の場所へたどり着いたとのことです。猫ちゃんのためなら『脚立』にだってなれる飼い主さん。からだを張ったすばらしい行動でした！

視聴者からの「お疲れさまです！」とのコメントに、飼い主さんは「家族ですから」と返信をされていました。可愛い猫ちゃんに大きな背中を貸す姿は、猫飼いのお手本になりそう…。とはいえ、ケガのないように気を付けてくださいね！

投稿を見た視聴者からは、「猫様のためには踏み台にでも脚立にでもなります」「自らキャットタワーになるとは…新米下僕として勉強になりました」などのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「岩崎 智哉」さんは、日常の幸せなシーンやおうちの猫ちゃんたちがくつろぐシーンなども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「岩崎 智哉」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。