〜 2025年度「マッサージ業」倒産動向 〜



健康志向の高まりやストレス対応で、リラクゼーション市場が拡大を続けている。だが、店舗乱立による過当競争や光熱費、人件費の上昇で「マッサージ業（療術業）」の倒産が増勢をたどっている。

2025年度に倒産した「マッサージ業」は、1996年度以降の30年間で最多だった2019年度の98件を抜き、過去最多の108件（前年度比14.8％増）に達した。

20代から40代の男女を中心に、接骨院や鍼灸院、リラクゼーション店も人気があり、成長産業になっている。だが、それぞれの業態を超えた顧客獲得が激しく、大手チェーン店の台頭、安価な「もみほぐし」も参入が相次いでいる。さらに、施術と価格の境目が不透明で、コストアップを施術料に反映しにくい環境になっている。

今後も、業態の多様化に加え、コスト上昇が続く見込みで、特色を生かせるかが生き残りのカギになっている。





「マッサージ業」は、「整骨院」「接骨院」「鍼灸院」のほか、「カイロプラクティック」など、サービス業態は多岐に分かれる。

厚生労働省によると、2024年までに「あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所」を除き、他の業態の施術所数は2022年の125,853か所から2024年の127,749か所と、1.5％増加。さらに、リラクゼーション目的のマッサージ店も増勢を強め、競争は激化している。

事業者は、初回の施術無料サービス、WEB上での口コミ投稿を条件としたクーポン発行、さらに動画サイトやSNSで身体ケアの情報発信など、多様な宣伝を展開し顧客獲得に奔走している。

だが、最近は人件費や光熱費などの運営コストも上昇し、人手に頼る業種だけに収益は厳しくなっている。顧客開拓には、丁寧なカウンセリングや症状ごとの専門性など、差別化と顧客満足度を高めてリピート率の向上が求められる。

※本調査は、日本産業分類（小分類）の「療術業」（あん摩マッサージ指圧師、はり師，きゅう師、柔道整復師などが業務を行う施術所など）を抽出し、2025年度の倒産（負債1,000万円以上）を集計、分析した。

2025年度マッサージ業の倒産は108件で、30年間で最多

2025年度の「マッサージ」業の倒産は108件で、2019年度の年度の98件を超え、過去30年で最多を更新した。

原因別は、販売不振が91件（構成比84.2％）で最も多く、負債額別では108件（前年度比22.7％増）すべてが1億円未満の倒産だった。資本金別は1,000万円未満が104件（同96.2％）と過半数を占める。

コロナ禍を経て若者やサラリーマンのライフスタイルが大きく変わった。ストレスによる自律神経の不調や頭痛、腰痛に悩まされる人が多くなり、一定の需要がある。ただ、もみほぐし店などのリラクゼーション店との競争もあり、小・零細事業者を中心に厳しい環境下に晒されている。