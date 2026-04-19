「仕事ができない人」がつい言ってしまう“最悪のNG口グセ”・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「なかなか仕事が終わらない…」こと、ありませんか？

長時間働いたわりには何も進んでいない気がする。

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

つい言ってしまうNG口グセ

そんな人には共通して、つい言ってしまう口グセがある。

それが、「もう1つだけ」だ。

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こう書いてある。

戦術16：「もう1つだけ」はナシ

疲れ果てるまで働くと、かえって遅れをとりやすくなるのだ。必要な休息がとれないから、優先度の高い仕事で最高の成果を挙げられない。

「もう1つだけ」仕事をつめこもうとするのは、ガス欠の車で走り続けるようなものだ。どんなにアクセルを踏み込んでも、タンクが空では進めない。立ち止まって燃料を補給する必要がある。 ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

多忙を良しとする現代において、なぜか私たちは働き続けてしまう。

だからこそ、「もう1つだけ」とついタスクに手を伸ばしてしまうのだ。

では、こんな時どうすべきなのだろうか。

自分で締め切りを決めておく

いつまでも終わらない仕事をとっぱらうためには、以下の手段が効果的だと彼らは言う。

すべてのメールに返信し（あり得ない）、すべての仕事を終わらせる（夢でも見てろ）のはあきらめて、自分のゴールを決めておこう。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

つまり、「自分であらかじめ締め切りの時間を決めておく」ことだと言う。

自分で決めただけの締め切りだと守れないという人は、無理にでも誰かとの予定を入れたり、先に映画のチケットを買っておくのも効果的だろう。

「あと一つだけ」といって、自分で自分の仕事が終わらないように仕向けるのは、もったいない。

だからこそ、あらかじめ自分で1日の終わりをしっかりと作ることが重要なのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）