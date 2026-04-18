りくりゅう、春の園遊会で見せた和装姿を“本人解説” 初々しさあふれる表情も「2人とも人形みたいに…」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が、婦人向け生活雑誌『家庭画報』の公式インスタグラムに登場。17日に開催された「春の園遊会」での着物姿について語った。
【映像】かわいすぎる…ちゃめっ気たっぷりに和装姿を解説したりくりゅう
この日2人は自身のSNSで今シーズン限りの引退を発表したが、園遊会では、家庭画報チームがコーディネートしたあでやかな着物姿を披露していた。御所解き文様振り袖を着用した三浦は動画内で「ピンクのお着物は初めてなので、すごく新鮮な気持ちでした。刺繍もすごくきれいだなと思います」と率直な感想を語り、木原は「なかなか2人で着物を着ることはないんですけど、今回素晴らしい経験をさせていただいて」と感謝。ただ「気慣れていないので、2人とも人形みたいになっていました」と照れ笑いを浮かべていた。
この投稿には「お二人ともよく似合っています」「可憐で若々しい中にも豪華さが感じられて」「着物と帯がお互いに引き立てあって溶け込んでいる様子は、まるでリクリュウお二人を見ているようです」との反響が寄せられている。
【映像】かわいすぎる…ちゃめっ気たっぷりに和装姿を解説したりくりゅう
この日2人は自身のSNSで今シーズン限りの引退を発表したが、園遊会では、家庭画報チームがコーディネートしたあでやかな着物姿を披露していた。御所解き文様振り袖を着用した三浦は動画内で「ピンクのお着物は初めてなので、すごく新鮮な気持ちでした。刺繍もすごくきれいだなと思います」と率直な感想を語り、木原は「なかなか2人で着物を着ることはないんですけど、今回素晴らしい経験をさせていただいて」と感謝。ただ「気慣れていないので、2人とも人形みたいになっていました」と照れ笑いを浮かべていた。
この投稿には「お二人ともよく似合っています」「可憐で若々しい中にも豪華さが感じられて」「着物と帯がお互いに引き立てあって溶け込んでいる様子は、まるでリクリュウお二人を見ているようです」との反響が寄せられている。