ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦 スカパー！・JLC杯オール進入固定」が開幕する。注目は12R発祥地選抜だ。

エンジンの比較では外枠両者がいいが、インの利がある鰐部で軸は揺るがない。宮田は改善の余地はある。センターから仕掛けてくるだろう。若林はブイ際を突いてどこまで接近できるか。竹間は艇団を割って上位争いへと加わる。

＜1＞鰐部太空海 前回ルーキーで来た時（3月）のペラでは全然回っていない。乗っていて遅いなという感じでした。

＜2＞青木蓮 新ペラです。下がっていたし、（機複勝率）37.9％の感じはなかった。乗り心地も来ていなかったし、伸びも改善しないといけない。

＜3＞宮田龍馬 叩いたペラでは良くない。回転の上がりでモタついている。スタートは届いたのでエンジンは悪くないのだと思う。

＜4＞若林義人 特訓の比較は変わらなかった。直線は前回来た時よりも進んでいる。出足は全くないので、ひと通り点検します。

＜5＞竹間隆晟 出足は悪くなさそうだった。進入固定なので、チルトを05にしてペラを叩いて特訓に行ってみた。ここからどれだけ伸びをこさせられるか。

＜6＞飛田江己 伸びは良さそうだった。ターン回りは重くて乗りづらい。伸びの方に特徴がある感じです。