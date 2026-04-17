毎年のように観測される「40℃以上の日」。その呼び名について気象庁は、これまで13の候補を公表。アンケートを行ってきましたが、きょう、その名称が発表されました。決まったのは「酷暑日」。私たちは、どんな夏を迎えることになるのでしょうか。

きょうの東京は、最高気温19.2℃と過ごしやすい一日に。一方、週末は各地で気温がぐんぐんあがり、本格的な暑さとなりそうです。

そんな中、国がきょう発表したのは、最高気温40℃以上の日を示す新たな名称。もはや災害級ともいえる暑さをどう呼ぶべきか。決まったのは…

金子恭之 国土交通大臣

「名称は酷暑日といたします」

残酷なまでに暑い日…「酷暑日」。専門家の意見などを踏まえて決めたということですが、中には思わず笑ってしまうような案も。

30代

「一番目に入ったのは『サウナ日』。サウナみたいに暑いなと思ったことがあったので」

40代

「体感的には鬼アツ日にしたいくらい」

「もっと上でもいいかもしれない、表現的には」

中には大喜利のようなものも。

20代

「かんにんしょ…。あせ…。汗日暑日暑（あせびしょびしょ）」

この『酷暑日』をビジネスチャンスと捉える動きも生まれています。作業服大手のワークマンが発売したのは、気温45℃にも対応できる最新の熱中症対策ウェア。

報告

「全然違う。すっかり暑さから解放されて、焼けるような肌の痛みもなくなりました」

さらに、意外な分野でも進化が。暑い日にチョコレートがドロドロ…なんてことありませんか？そんな心配をゼロにしてくれる、その名も「チョコレート魔法瓶」。

ピーコック魔法瓶 商品戦略部 岸本そよかさん

「一般的にチョコレートが溶けない25℃以下を12時間キープできる商品。暑い中でもチョコレートを食べたいというわがままを叶えていく商品」

加えて、45℃でも溶けないチョコレート「やまチョコ」も登場。

かつては驚きだった40℃も、これからは日常に。夏を前に、のんびり構えている暇はなさそうです。