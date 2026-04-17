最高気温40℃以上の新名称は「酷暑日」に決定！ 他の案には「サウナ日」「汗日暑日暑（あせ・びしょびしょ）」も… チョコが溶けない！？驚きの酷暑アイテム
毎年のように観測される「40℃以上の日」。その呼び名について気象庁は、これまで13の候補を公表。アンケートを行ってきましたが、きょう、その名称が発表されました。決まったのは「酷暑日」。私たちは、どんな夏を迎えることになるのでしょうか。
きょうの東京は、最高気温19.2℃と過ごしやすい一日に。一方、週末は各地で気温がぐんぐんあがり、本格的な暑さとなりそうです。
そんな中、国がきょう発表したのは、最高気温40℃以上の日を示す新たな名称。もはや災害級ともいえる暑さをどう呼ぶべきか。決まったのは…
金子恭之 国土交通大臣
「名称は酷暑日といたします」
残酷なまでに暑い日…「酷暑日」。専門家の意見などを踏まえて決めたということですが、中には思わず笑ってしまうような案も。
30代
「一番目に入ったのは『サウナ日』。サウナみたいに暑いなと思ったことがあったので」
40代
「体感的には鬼アツ日にしたいくらい」
「もっと上でもいいかもしれない、表現的には」
中には大喜利のようなものも。
20代
「かんにんしょ…。あせ…。汗日暑日暑（あせびしょびしょ）」
この『酷暑日』をビジネスチャンスと捉える動きも生まれています。作業服大手のワークマンが発売したのは、気温45℃にも対応できる最新の熱中症対策ウェア。
報告
「全然違う。すっかり暑さから解放されて、焼けるような肌の痛みもなくなりました」
さらに、意外な分野でも進化が。暑い日にチョコレートがドロドロ…なんてことありませんか？そんな心配をゼロにしてくれる、その名も「チョコレート魔法瓶」。
ピーコック魔法瓶 商品戦略部 岸本そよかさん
「一般的にチョコレートが溶けない25℃以下を12時間キープできる商品。暑い中でもチョコレートを食べたいというわがままを叶えていく商品」
加えて、45℃でも溶けないチョコレート「やまチョコ」も登場。
かつては驚きだった40℃も、これからは日常に。夏を前に、のんびり構えている暇はなさそうです。