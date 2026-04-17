無印良品で本当におすすめしたい「お茶」8選。万人受けから個性派、食事に合う本格的な一品も
種類が豊富な無印良品の「お茶」。今回は、料理研究家のしらいのりこさんと、ESSEベストフレンズ101メンバーの久世よう子さんが、定番のお茶8種を飲み比べ。4つの軸で評価しました。ぜひお茶選びの参考にしてくださいね。
ティータイムにおすすめの「無印良品のお茶」3つ
まずは、ティータイムにじっくり味わいたいお茶を3つ紹介します。
◆審査基準
・おかずやご飯に合う名脇役（食事に合う）
・お茶だけで味わいたい主役級（ティータイム）
・子どももも飲みやすい味（万人受け）
・本格的な風味（個性派）
という4軸に分類してご紹介します。
●万人受け×ティータイム
・穀物のお茶黒豆（ノンカフェイン）
『穀物のお茶 黒豆』は、国産大豆の黒豆を使用。
「まさに黒豆、な香ばしさ。小豆よりはやや深みのある濃いめの味」（久世さん）
・1.8g×10袋 ￥250
●個性派×ティータイム
・穀物のお茶黒豆＆ルイボス（ノンカフェイン）
『穀物のお茶 黒豆＆ルイボス』は、黒豆、大麦、ルイボスをブレンド。
「飲むほどにハマる！ ルイボス単体よりまろやか」（しらいさん）
・2g×10袋 ￥290
・有機ルイボスティー（ノンカフェイン）
『有機ルイボスティー』は、華やかな香りとすっきりした味わい。
「エスニックなど、クセのある料理とも合いそう」（しらいさん）
・3g×10袋 ￥390
食事に合う「無印良品のお茶」5つ
続いては食事に合うお茶を5つ紹介します。
●万人受け×食事に合う
・ほうじ茶
『ほうじ茶』は、じっくり焙煎（ばいせん）した二番茶と茎ほうじ茶をブレンド。
「ちゃんと苦味があり、“本物”の風味」（しらいさん）
・1.6g×10袋 ￥350
・穀物のお茶とうもろこし（ノンカフェイン）
『穀物のお茶 とうもろこし』は、北海道産トウモロコシを使用。
「甘く香ばしくて、食事にも合わせやすそうです」（久世さん）
・2.8g×10袋 ￥290
・穀物のお茶小豆（ノンカフェイン）
『穀物のお茶 小豆』は、国産小豆をじっくり焙煎（ばいせん）したノンカフェイン茶。
「エグみのない優しい味で、飲みやすいですね」（しらいさん）
・3g×10袋 ￥290
●個性派×食事に合う
・中国茶茉莉花茶
『中国茶 茉莉花茶』は、広西省産の茶葉を使用しジャスミンで香りづけ。
「本場の中華料理に合う深みのある味」（しらいさん）
・1.8g×9袋 ￥390
・台湾茶凍頂烏龍茶
『台湾茶凍頂烏龍茶』は、台湾発祥の製法で、まろやかな味と香り。
「高級感のある香りと味わいに驚きです！」（久世さん）
・1.8g×9袋 ￥390
※ この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください。