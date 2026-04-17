種類が豊富な無印良品の「お茶」。今回は、料理研究家のしらいのりこさんと、ESSEベストフレンズ101メンバーの久世よう子さんが、定番のお茶8種を飲み比べ。4つの軸で評価しました。ぜひお茶選びの参考にしてくださいね。

ティータイムにおすすめの「無印良品のお茶」3つ

まずは、ティータイムにじっくり味わいたいお茶を3つ紹介します。

【写真】飲むほどにハマる！『穀物のお茶 黒豆＆ルイボス』

◆審査基準

・おかずやご飯に合う名脇役（食事に合う）

・お茶だけで味わいたい主役級（ティータイム）

・子どももも飲みやすい味（万人受け）

・本格的な風味（個性派）

という4軸に分類してご紹介します。

●万人受け×ティータイム

・穀物のお茶黒豆（ノンカフェイン）

『穀物のお茶 黒豆』は、国産大豆の黒豆を使用。

「まさに黒豆、な香ばしさ。小豆よりはやや深みのある濃いめの味」（久世さん）

・1.8g×10袋 ￥250

●個性派×ティータイム

・穀物のお茶黒豆＆ルイボス（ノンカフェイン）

『穀物のお茶 黒豆＆ルイボス』は、黒豆、大麦、ルイボスをブレンド。

「飲むほどにハマる！ ルイボス単体よりまろやか」（しらいさん）

・2g×10袋 ￥290

・有機ルイボスティー（ノンカフェイン）

『有機ルイボスティー』は、華やかな香りとすっきりした味わい。

「エスニックなど、クセのある料理とも合いそう」（しらいさん）

・3g×10袋 ￥390

食事に合う「無印良品のお茶」5つ

続いては食事に合うお茶を5つ紹介します。

●万人受け×食事に合う

・ほうじ茶

『ほうじ茶』は、じっくり焙煎（ばいせん）した二番茶と茎ほうじ茶をブレンド。

「ちゃんと苦味があり、“本物”の風味」（しらいさん）

・1.6g×10袋 ￥350

・穀物のお茶とうもろこし（ノンカフェイン）

『穀物のお茶 とうもろこし』は、北海道産トウモロコシを使用。

「甘く香ばしくて、食事にも合わせやすそうです」（久世さん）

・2.8g×10袋 ￥290

・穀物のお茶小豆（ノンカフェイン）

『穀物のお茶 小豆』は、国産小豆をじっくり焙煎（ばいせん）したノンカフェイン茶。

「エグみのない優しい味で、飲みやすいですね」（しらいさん）

・3g×10袋 ￥290

●個性派×食事に合う

・中国茶茉莉花茶

『中国茶 茉莉花茶』は、広西省産の茶葉を使用しジャスミンで香りづけ。

「本場の中華料理に合う深みのある味」（しらいさん）

・1.8g×9袋 ￥390

・台湾茶凍頂烏龍茶

『台湾茶凍頂烏龍茶』は、台湾発祥の製法で、まろやかな味と香り。

「高級感のある香りと味わいに驚きです！」（久世さん）

・1.8g×9袋 ￥390

※ ​この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください。