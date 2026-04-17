「アオの最近のパフォーマンスにはかなり満足している」田中碧の活躍ぶりをリーズ指揮官が高評価！「安定したプレーをするには時間が必要だった」
リーズの日本代表MF田中碧を指揮官が称賛している。
現地４月５日に開催されたFAカップ準々決勝のウェストハム戦（２−２、PK４−２）で見事な先制点を挙げるなど躍動した田中は、13日に行なわれたプレミアリーグ第32節のマンチェスター・ユナイテッド戦（２−１）にリーグ戦約４か月ぶりの先発出場。74分までプレーし、攻守に存在感を放った。
リーズの地元メディア『Leeds Live』によると、18日のウォルバーハンプトン戦に向けた記者会見でダニエル・ファルケ監督は、27歳の日本人MFの活躍ぶりを次のように高評価している。
「アオの最近のパフォーマンスにはかなり満足している。カップ戦でも良いプレーを見せ、月曜日の試合でもそれを継続してくれた。我々は常に彼が結果を出せると確信していた。彼はもう若くない。トップリーグでの最初のシーズンだから、適応して安定したプレーをするには時間が必要だった。彼が私たちにとって非常に重要な選手であるという事実は変わらない」
また、田中はユナイテッド戦の後半、右足がつったのかピッチに座り込み、74分で交代となった。負傷も懸念されたものの、ファルケ監督はこの試合に出場したなかで怪我や出場に不安のある選手はいないことを明言しているようで、問題なさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地４月５日に開催されたFAカップ準々決勝のウェストハム戦（２−２、PK４−２）で見事な先制点を挙げるなど躍動した田中は、13日に行なわれたプレミアリーグ第32節のマンチェスター・ユナイテッド戦（２−１）にリーグ戦約４か月ぶりの先発出場。74分までプレーし、攻守に存在感を放った。
リーズの地元メディア『Leeds Live』によると、18日のウォルバーハンプトン戦に向けた記者会見でダニエル・ファルケ監督は、27歳の日本人MFの活躍ぶりを次のように高評価している。
「アオの最近のパフォーマンスにはかなり満足している。カップ戦でも良いプレーを見せ、月曜日の試合でもそれを継続してくれた。我々は常に彼が結果を出せると確信していた。彼はもう若くない。トップリーグでの最初のシーズンだから、適応して安定したプレーをするには時間が必要だった。彼が私たちにとって非常に重要な選手であるという事実は変わらない」
また、田中はユナイテッド戦の後半、右足がつったのかピッチに座り込み、74分で交代となった。負傷も懸念されたものの、ファルケ監督はこの試合に出場したなかで怪我や出場に不安のある選手はいないことを明言しているようで、問題なさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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