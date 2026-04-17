「アオの最近のパフォーマンスにはかなり満足している」田中碧の活躍ぶりをリーズ指揮官が高評価！「安定したプレーをするには時間が必要だった」

「アオの最近のパフォーマンスにはかなり満足している」田中碧の活躍ぶりをリーズ指揮官が高評価！「安定したプレーをするには時間が必要だった」