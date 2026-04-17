元「青汁王子」こと実業家の三崎優太さんと、YouTuberでプロレスラーのシバターさんが、SNSで空中戦を繰り広げている。

「ファッション結婚の匂いがするな」

三崎さんは2026年3月28日、人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんとの結婚を発表。「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などと報告していた。YouTube動画では「0日婚」ならぬ「30日婚」だと明かし、仲むつまじい様子を見せている。

祝福ムードに冷や水を浴びせたのが、シバターさんだった。シバターさんは31日、「てんちむ結婚。しかしハッピーマニアに幸せなし」と題した動画を公開。

てんちむさんが24年4月に選択的シングルマザーとして男児を出産したことを公表していたことを踏まえ、「だったら最初から青汁王子と結婚して、青汁王子と子ども作ればいいじゃん」とツッコミを入れた。「女性からは支持を得られるかもしれないけど、男からしたら『何やっとんねん、こいつ』っていう感じ」とも語っている。

結婚相手に三崎さんを選んだことについて「結局、顔が良くて金持っててみたいな。そういう人と結婚できるって女性として幸せみたいな」と説き、「ファッション結婚の匂いがするな」としていた。

「水商売が正義みたいな風潮に違和感」→「てんちむと結婚してる時点で言葉のパワーゼロ」

こうした中、三崎さんは26年4月16日、Xで「水商売が正義みたいな風潮に違和感しかない」との持論をつづった。

「確かに、キャバ嬢やホストの方が、昼間頑張ってる人より稼いでるかもね。でも、それを賢い生き方みたいに持ち上げるのはおかしい」と指摘し、「若い子が真面目に働くのはバカと思い始めたらどうする？ 一生懸命昼間働いてる人間がバカを見る世の中にはなって欲しくない」としていた。

すると、シバターさんは三崎さんの投稿を引用し「その水商売のトップオブトップみたいな女である、てんちむと結婚してる時点で言葉のパワーゼロ」と反応。

てんちむさんは過去に豊胸手術をしたことを隠しながらバストアップ関連商品をプロデュースしたことをめぐり、販売元企業との裁判で5億円に上る損害賠償請求を受け、ショークラブ「バーレスク東京」でショーダンサーとして働き、系列店の代表も務めていた。

26年1月末にダンサーとしての活動を卒業し、「今後はアドバイザーという形で携わらせていただきます」としている。

「妻命って言葉のパワーゼロ」

三崎さんは、シバターさんの口撃を受け「この一生懸命楽しそうに不倫してるYouTuberって誰ですか？」と投稿。

シバターさんと女性とのツーショット写真や、女性に向けて「俺が結婚してるからって、他で遊ばないでほしい」「家まで送ってくれる人も作らないでほしい」などと熱いメッセージをつづったLINEのスクリーンショット画像を添え、「妻命って言葉のパワーゼロ」と反撃した。

シバターさんは17年4月に一般女性と結婚していたが、暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE」が25年10月に、ギャルコスプレイヤーとして活動する女性との不倫疑惑を暴露。

シバターさんは動画を公開し「僕は視聴者の皆様方、そして僕のアンチ、そして僕のことを好きでも嫌いでもない一般の方々に謝罪する気は少しもございません」とした上で、「私が謝罪するのはただ1人、嫁でございます」として妻に謝罪していた。

三崎さんとシバターさんのやり取りには、「シバターVS青汁で笑った」「戦争始まってるやんwww」など、面白がる声が相次いでいる。