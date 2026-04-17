「手放してスッキリしたもの」中高年の約7割が「ある」と回答。3位は本、2位は年賀状、そして1位は…
年を重ねるにつれて、大切にしたいものやことの優先順位は変化していくもの。今の自分にとって、何が必要で何を手放すべきだと考えているのか、読者に聞いてみました。
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回答者数…394人 平均年齢…63.6歳
Q. 手放してスッキリしたものは？
具体的にどんなものを手放したのかを見ていくと――
第1位 服
第2位 年賀状
第3位 本
第4位 友人
第5位 掃除
という結果に。
さらに細かく見ていくと、大きく3つのジャンル「モノ」「習慣」「人間関係」に分けられました。項目ごとに、手放したものとその理由を紹介します。
（写真：stock.adobe.com）
【モノ】
＜服＞
●手持ちの服が一目で見渡せるまで減らしたので、捜したり、何を着ようか迷ったりしなくなった。
（75歳・年金受給者）
●亡き夫の衣類を整理できずにいたが、十七回忌を機に意を決して捨てることに。気持ち的にも一区切りついたと思う。
（70歳・主婦）
＜本＞
●二度と読み返さない本や古雑誌が家じゅうの床を埋め尽くし、足の踏み場もなかった。処分したら、床にかかとをつけて歩けるように！
（69歳・パート）
＜運転免許証＞
●手術をして体力に自信がなくなり、返納することに。免許証自主返納支援制度で毎年6000円分のタクシー券をもらえるものの、不便さを感じる日々。それでも、娘や孫がドライブに誘ってくれるようになったのは、嬉しい誤算でした。
（75歳・年金受給者）
（写真：stock.adobe.com）
＜鞄＞
●20年前にお嫁さんからもらったものだけど、年齢的に似合わなくなり、大学生になった18歳の孫にゆずることに。お嫁さんも孫も喜んでくれたうえ、受け継がれていくことが嬉しい。
（84歳・年金受給者）
＜食器＞
●夫と二人暮らしになって久しいのに、捨てられなかった大鍋や大皿を思い切って処分。スペースができ、気分も軽くなった。
（78歳・年金受給者）
＜クリスマスツリー＞
●子どもが小さい頃は毎年飾っていたが、高さが120cmもありだんだん邪魔に。本体は処分し、残したオーナメントでリースを飾り付けながら楽しんでいる。
（64歳・パート）
【習慣】
＜年賀状＞
●毎年手作りしていたので、膨大な時間とインク代がかかっていた。やめたことで、締め切りに追われる感覚から解放され、心穏やかに年末が過ごせている。
（66歳・主婦）
＜大掃除＞
●日々綺麗にすることを心がけ、年末の寒い時期に行うことをやめた。疲労やストレスがなくなり、気持ちよく新年を迎えられるように。
（69歳・主婦）
＜おせち料理＞
●毎年作っていたが、胃が痛くなるほど負担だった。「作らない」と決断できた今、なぜ手作りにこだわっていたのか不思議。
（70歳・年金受給者）
＜夫婦一緒の寝室＞
●別室にしたら自分のタイミングで眠れるのはもちろん、テレビをつけっぱなしにしていても、好きなときに音楽を聴いていても、小言を言われなくて快適です。
（64歳・主婦）
＜ガーデニング道具＞
●転倒して手首を複雑骨折したことで、趣味だった草花の世話が困難に。泣く泣くプランターなど道具一式手放したら意外と肩の荷が下りた。
（69歳・主婦）
＜家族揃っての食事＞
●家にいる時間が家族全員バラバラのため、食事の用意に振り回されていた。各々食べたいときに食べるルールにしたことで、自分のペースで暮らせるようになった。
（65歳・主婦）
【人間関係】
＜友人＞
●昔からの付き合いだったが、関係を保つためのうわべだけのやり取りに疲れ果てた。関係を断ったことで煩わされることがなくなり、気が楽に。
（78歳・年金受給者）
●定年退職してヒマになったからか、故郷や学生時代の同窓会が増えた。毎回同じ話ばかりで得るものもないので、さりげなく距離を置き、負担を軽減。
（68歳・パート）
＜親戚付き合い＞
●年始は義姉の家に集まっていたが、貴重な休みが潰れるし、交通費や手土産などのお金もばかにならない。加えて、向こうの「来て当然」という態度にも、不満が溜まっていた。「それぞれの家庭で過ごしましょう！」と思い切って提案し、半ば強引にやめることに。大正解だった。
（66歳・パート）
＜家族＞
●87歳の実母はプライドが高く、相手より優位に立たないと気がすまない性格。母はいないものと思い距離を取った結果、過敏性腸症候群の症状が治まった。
（60歳・主婦）
＜自治会への参加＞
●私は3年間で組長、理事、広報などの役員を務めたのに、何もせずに辞める人が増えてバカバカしくなった。これからは、やりたくないものはやらない
（63歳・年金受給者）
＜夫のお世話＞
●「家族だから」という義務感で一緒に行動していたが、今は食事を作るだけにした。自分の人生を取り戻せたと思う。
（57歳・主婦）
捨てて後悔したものは？につづく