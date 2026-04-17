年を重ねるにつれて、大切にしたいものやことの優先順位は変化していくもの。今の自分にとって、何が必要で何を手放すべきだと考えているのか、読者に聞いてみました。

【グラフ】手放してスッキリしたものがある？ない？

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回答者数…394人 平均年齢…63.6歳

Q. 手放してスッキリしたものは？

具体的にどんなものを手放したのかを見ていくと――

第1位 服

第2位 年賀状

第3位 本



第4位 友人

第5位 掃除

という結果に。

さらに細かく見ていくと、大きく3つのジャンル「モノ」「習慣」「人間関係」に分けられました。項目ごとに、手放したものとその理由を紹介します。



（写真：stock.adobe.com）

【モノ】

＜服＞

●手持ちの服が一目で見渡せるまで減らしたので、捜したり、何を着ようか迷ったりしなくなった。

（75歳・年金受給者）

●亡き夫の衣類を整理できずにいたが、十七回忌を機に意を決して捨てることに。気持ち的にも一区切りついたと思う。

（70歳・主婦）

＜本＞

●二度と読み返さない本や古雑誌が家じゅうの床を埋め尽くし、足の踏み場もなかった。処分したら、床にかかとをつけて歩けるように！

（69歳・パート）

＜運転免許証＞

●手術をして体力に自信がなくなり、返納することに。免許証自主返納支援制度で毎年6000円分のタクシー券をもらえるものの、不便さを感じる日々。それでも、娘や孫がドライブに誘ってくれるようになったのは、嬉しい誤算でした。

（75歳・年金受給者）



（写真：stock.adobe.com）

＜鞄＞

●20年前にお嫁さんからもらったものだけど、年齢的に似合わなくなり、大学生になった18歳の孫にゆずることに。お嫁さんも孫も喜んでくれたうえ、受け継がれていくことが嬉しい。

（84歳・年金受給者）

＜食器＞

●夫と二人暮らしになって久しいのに、捨てられなかった大鍋や大皿を思い切って処分。スペースができ、気分も軽くなった。

（78歳・年金受給者）

＜クリスマスツリー＞

●子どもが小さい頃は毎年飾っていたが、高さが120cmもありだんだん邪魔に。本体は処分し、残したオーナメントでリースを飾り付けながら楽しんでいる。

（64歳・パート）

【習慣】

＜年賀状＞

●毎年手作りしていたので、膨大な時間とインク代がかかっていた。やめたことで、締め切りに追われる感覚から解放され、心穏やかに年末が過ごせている。

（66歳・主婦）

＜大掃除＞

●日々綺麗にすることを心がけ、年末の寒い時期に行うことをやめた。疲労やストレスがなくなり、気持ちよく新年を迎えられるように。

（69歳・主婦）

＜おせち料理＞

●毎年作っていたが、胃が痛くなるほど負担だった。「作らない」と決断できた今、なぜ手作りにこだわっていたのか不思議。

（70歳・年金受給者）

＜夫婦一緒の寝室＞

●別室にしたら自分のタイミングで眠れるのはもちろん、テレビをつけっぱなしにしていても、好きなときに音楽を聴いていても、小言を言われなくて快適です。

（64歳・主婦）

＜ガーデニング道具＞

●転倒して手首を複雑骨折したことで、趣味だった草花の世話が困難に。泣く泣くプランターなど道具一式手放したら意外と肩の荷が下りた。

（69歳・主婦）

＜家族揃っての食事＞

●家にいる時間が家族全員バラバラのため、食事の用意に振り回されていた。各々食べたいときに食べるルールにしたことで、自分のペースで暮らせるようになった。

（65歳・主婦）

【人間関係】

＜友人＞

●昔からの付き合いだったが、関係を保つためのうわべだけのやり取りに疲れ果てた。関係を断ったことで煩わされることがなくなり、気が楽に。

（78歳・年金受給者）

●定年退職してヒマになったからか、故郷や学生時代の同窓会が増えた。毎回同じ話ばかりで得るものもないので、さりげなく距離を置き、負担を軽減。

（68歳・パート）

＜親戚付き合い＞

●年始は義姉の家に集まっていたが、貴重な休みが潰れるし、交通費や手土産などのお金もばかにならない。加えて、向こうの「来て当然」という態度にも、不満が溜まっていた。「それぞれの家庭で過ごしましょう！」と思い切って提案し、半ば強引にやめることに。大正解だった。

（66歳・パート）

＜家族＞

●87歳の実母はプライドが高く、相手より優位に立たないと気がすまない性格。母はいないものと思い距離を取った結果、過敏性腸症候群の症状が治まった。

（60歳・主婦）

＜自治会への参加＞

●私は3年間で組長、理事、広報などの役員を務めたのに、何もせずに辞める人が増えてバカバカしくなった。これからは、やりたくないものはやらない

（63歳・年金受給者）

＜夫のお世話＞

●「家族だから」という義務感で一緒に行動していたが、今は食事を作るだけにした。自分の人生を取り戻せたと思う。

（57歳・主婦）

捨てて後悔したものは？につづく