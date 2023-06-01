神戸のスタメンが発表！ カタール強豪との一発勝負の準々決勝に前川、大迫、武藤らが先発【ACLE】
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、カタールの強豪アル・サッドと対戦。試合開始に先駆け、スターティングメンバーが発表された。
グループリーグを２位（５勝１分２敗／勝点16）で突破した神戸は、ラウンド16でFCソウル（韓国）に２戦合計３−１で勝利。元ブラジル代表FWのロベルト・フィルミーノら実力者を擁するアル・サッドとの一発勝負の準々決勝に臨む。
神戸のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 前川黛也
DF
３ マテウス・トゥーレル
４ 山川哲史
24 酒井高徳
41 永戸勝也
MF
５ 郷家友太
６ 扇原貴宏
７ 井手口陽介
FW
10 大迫勇也
11 武藤嘉紀
13 佐々木大樹
サブメンバー）
GK
71 権田修一
DF
２ 飯野七聖
16 カエターノ
23 広瀬陸斗
80 ンドカ・ボニフェイス
MF
19 満田 誠
25 鍬先祐弥
44 日郄光揮
52 濱粼健斗
88 乾 貴士
FW
26 ジェアン・パトリッキ
40 内野航太郎
試合は日本時間で17日の１時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
グループリーグを２位（５勝１分２敗／勝点16）で突破した神戸は、ラウンド16でFCソウル（韓国）に２戦合計３−１で勝利。元ブラジル代表FWのロベルト・フィルミーノら実力者を擁するアル・サッドとの一発勝負の準々決勝に臨む。
神戸のスタメンは以下のとおり。
１ 前川黛也
DF
３ マテウス・トゥーレル
４ 山川哲史
24 酒井高徳
41 永戸勝也
MF
５ 郷家友太
６ 扇原貴宏
７ 井手口陽介
FW
10 大迫勇也
11 武藤嘉紀
13 佐々木大樹
サブメンバー）
GK
71 権田修一
DF
２ 飯野七聖
16 カエターノ
23 広瀬陸斗
80 ンドカ・ボニフェイス
MF
19 満田 誠
25 鍬先祐弥
44 日郄光揮
52 濱粼健斗
88 乾 貴士
FW
26 ジェアン・パトリッキ
40 内野航太郎
試合は日本時間で17日の１時15分にキックオフ予定だ。
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