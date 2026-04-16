「ブリリアントカップ・Ｓ３」（１６日、大井）

抜群の切れ味で６番人気のリベイクフルシティが昨年２着の雪辱を果たし、約３年半ぶりの重賞タイトルをもぎ取った。１番人気のサントノーレが逃げて２着に粘り、上位２頭が「デイリー盃 第７１回大井記念・Ｓ１」（５月２０日・大井）への優先出走権をゲットした。３着に３番人気のナンセイホワイトが入った。

豪華メンバーのそろった一戦は、ラスト２００メートルから切れに切れたリベイクフルシティが最速上がりを駆使して４馬身差で決着をつけた。

１番人気のサントノーレが主導権。有力どころが前々を形成する中、これを見ながら７、８番手の外。３角手前からアクセルを噴かせると、そのままの勢いで一気に先行馬を飲み込んだ。

デビュー戦から手綱を取り、全９勝をコンビで挙げた和田譲は「素晴らしかった。４角で抜群の手応えだったし、しまいまでしっかりと伸びてくれた」と破顔一笑。自身にとっては４月に１年間の限定騎乗の制裁から明けて初のタイトル。２４年浦和のしらさぎ賞以来、ほぼ２年ぶりのお立ち台に喜びもひとしおだ。

デビューから４連勝でゴールドジュニアを制したが、その後は長く勝てない日々。それが前走までの近６走で２、１、２、５、１、２着と復活気配を漂わせていたが、この夜、一気に爆発した。宗形竹師も「やっと勝ててホッとしました。不器用だった馬がこんな器用な競馬ができるとは…。成長を感じます」と感無量。この後はデイリー盃大井記念を「選択肢のひとつ」。古馬中距離戦線に楽しみな１頭が戻ってきた。