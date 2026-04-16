

5月29日から新たな防災気象情報を運用へ 気象庁

5月29日から気象庁が発表する警報などの防災気象情報が、大きく変わります。市町村などが発表する避難情報と、とるべき避難行動が分かりやすくなりました。

「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」について5段階の警戒レベルの数字を付けて発表し、避難のタイミングを判断しやすくなります。

5段階のうち、レベル3では高齢者など避難に時間がかかる人は危険な場所から避難を開始、レベル4では危険な場所から全員避難。

レベル5ではすでに災害が発生、または切迫した状況とされ、命が危険な状況。今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動するなど命を守る行動が求められます。

紫色のレベル4までには危険な場所から必ず避難する、というのを覚えておくと判断しやすいです。

これまでは情報の名称にばらつきがありましたが、これからは「レベル4土砂災害危険警報」のように、「レベルの数字＋現象名＋警報等」と統一された形で発表されます。

ほかにも、線状降水帯の発生などは新たに「気象防災速報」として発表されるなど、情報が整理されます。

気象庁は、今一度防災計画の点検や見直しをするよう呼び掛けています。