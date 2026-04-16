渡辺美奈代、私服センス光るシンプルなベージュコーデSHOT
歌手でタレントの渡辺美奈代が14日、オフィシャルブログを更新。シンプルなカジュアルコーデ姿を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、“もやしくん”こと夫が「日常の奥さま」と題してブログを更新。「お買い物中の奥さま byもやしくん」とつづり、店内で商品を手に取りながら選ぶ姿やカゴを持って歩く様子など飾らないショッピング中の写真を複数枚公開。
続けて「coordinate」と題して更新したブログでは、この日のファッションも紹介。ベージュを基調としたミドル丈フードマウンテンパーカーとパンツのセットアップにベージュのキャップと白のスニーカーを合わせたカジュアルスタイルで、動きやすさとおしゃれを兼ね備えたコーディネート。手にしたトートバッグには“Minayo オリジナルキャラクター”のイラストや「good day」の文字がデザインされたシンプルながらも遊び心のあるアクセントになっている。
日常の中でもセンスが光る渡辺の私服スタイルにファンから「素敵」「とっても…お似合い」「キャップ！コーデ可愛い」「ベージュのカジュアルコーデ素敵」や「パパさん、お買い物中の美奈代さんの連写を…ありがとう」「動画みたいに見えて、美奈代さん素敵」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
続けて「coordinate」と題して更新したブログでは、この日のファッションも紹介。ベージュを基調としたミドル丈フードマウンテンパーカーとパンツのセットアップにベージュのキャップと白のスニーカーを合わせたカジュアルスタイルで、動きやすさとおしゃれを兼ね備えたコーディネート。手にしたトートバッグには“Minayo オリジナルキャラクター”のイラストや「good day」の文字がデザインされたシンプルながらも遊び心のあるアクセントになっている。
日常の中でもセンスが光る渡辺の私服スタイルにファンから「素敵」「とっても…お似合い」「キャップ！コーデ可愛い」「ベージュのカジュアルコーデ素敵」や「パパさん、お買い物中の美奈代さんの連写を…ありがとう」「動画みたいに見えて、美奈代さん素敵」などの声が寄せられている。