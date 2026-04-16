【ゴジラ-0.0】 11月3日 公開予定

11月3日公開予定の映画「ゴジラ-0.0」において、フル画角のカットが解禁された。

「ゴジラ-0.0」は、邦画作品初の「Filmed For IMAX」基準を満たしており、IMAX独自の「1.43:1」というアスペクト比で制作。今回、そのフル画角のカットが解禁され、迫り来るゴジラの恐ろしい姿がお披露目となった。

「Filmed For IMAX」での制作について、監督の山崎貴氏はXにて「画面が広くてレンダリングと構図が大変」としつつ「でもすごい迫力になると思います」とコメント。「実物大ゴジラ！」と期待が高まる内容を投稿した。

画面が広くてレンダリングと構図が大変

でもすごい迫力になると思います

実物大ゴジラ！ https://t.co/QgIq2fIQnz - 山崎貴 Takashi Yamazaki (@nostoro) April 16, 2026

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