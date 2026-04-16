「ゴジラ-0.0」IMAX版の“フル画角カット”が公開。山崎監督「すごい迫力になると思います」邦画初の「Filmed For IMAX」作品に
【ゴジラ-0.0】 11月3日 公開予定
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11月3日公開予定の映画「ゴジラ-0.0」において、フル画角のカットが解禁された。
「ゴジラ-0.0」は、邦画作品初の「Filmed For IMAX」基準を満たしており、IMAX独自の「1.43:1」というアスペクト比で制作。今回、そのフル画角のカットが解禁され、迫り来るゴジラの恐ろしい姿がお披露目となった。
「Filmed For IMAX」での制作について、監督の山崎貴氏はXにて「画面が広くてレンダリングと構図が大変」としつつ「でもすごい迫力になると思います」とコメント。「実物大ゴジラ！」と期待が高まる内容を投稿した。
画面が広くてレンダリングと構図が大変- 山崎貴 Takashi Yamazaki (@nostoro) April 16, 2026
でもすごい迫力になると思います
実物大ゴジラ！ https://t.co/QgIq2fIQnz
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