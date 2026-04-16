人気料理研究家・小林まさみさんが教えるパパッと作れる「豚こまと新玉ねぎのソース炒め」
【画像で見る】切らずにそのまま使える豚こまが便利！「豚こまと新玉ねぎのソース炒め」
食事のメニューに迷ったら、食材に「豚こま」がおすすめです！切る手間いらずで包丁もまな板も油っぽくならず、作るのも片付けるのもラクに！今回は料理研究家の小林まさみさんが豚こまでパパッと作れる炒めものレシピを教えてくれました。
▷教えてくれたのは
小林まさみさん
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
■豚こまと新玉ねぎのソース炒め
＜ウスターソース＆みりんで！＞
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...250g
＜A＞
・塩...少々
・酒、片栗粉...各大さじ1/2
新玉ねぎ...1/2個
＜B＞（混ぜる）
・ウスターソース...大さじ2
・みりん...大さじ1
・塩...ひとつまみ
・おろしにんにく...少々
サラダ油
【作り方】
1 新玉ねぎは縦1cm幅に切る。豚肉に＜A＞を順にもみ込む。
2 フライパンに油大さじ1/2を強めの中火で熱し、豚肉をほぐしながら炒める。
3 肉の色がほぼ変わったら新玉ねぎを加え、約1分炒める。
4 具材を端に寄せてフライパンの余分な脂を拭き、＜B＞を加えて炒め合わせる。
（1人分392kcal／塩分2.3g）
「おいしく仕上げるには、炒める前に豚こまに片栗粉をまぶしておくのがポイント。口当たりがやわらかくなり、調味料がよくからんで一石二鳥です！」（小林まさみさん）
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食