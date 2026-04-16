米記者が注目したロバーツ監督の発言

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）

試合前に米メディアが一斉報道したドジャース・大谷翔平投手の“二刀流封印”。デーブ・ロバーツ監督の発言を振り返ると、ある“事実”に気づく。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者が、SNSで発信したロバーツ監督のコメントを巡る投稿が注目を集めている。

アルダヤ記者は、前日の会見で、ロバーツ監督が報道陣に語った内容をもとに自身のX（旧ツイッター）を更新。「デーブ・ロバーツは昨日肩の状態について回答した際に、オオタニは『先発投手として』先発すると答えた」と、“先発投手”の部分を強調して伝えた。

大谷は13日（同14日）のメッツ戦で、右肩付近に死球を受け、試合後には患部に大きな湿布のようなテープを貼って治療するなど、投手での起用が心配されていた。指揮官は14日（同15日）の会見で「明日は先発投手として登板する予定だ」と明言。日米のファンは安堵して登板日を迎えたが、ドジャースでは初の投手専念にどよめきが広がった。

ただ、ロバーツ監督の言葉をそのまま受け止めれば、投手のみでの起用は“正解”だったとも言える。試合前から騒動となった大谷の“二刀流封印”は、じつは前日から暗示されていたのかもしれない。（Full-Count編集部）