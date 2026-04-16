SixTONESジェシー、“クーリッシュ”を飲んで高速で走り出す！「走って、ニューヨークも行けちゃいました」
SixTONESのジェシー（以下、JESSE）が出演するロッテ“クーリッシュ”の新TVCM『瞬間爽快感』篇が、4月21日より全国でオンエア開始となる。このたび、TVCMとメイキング映像が公開された。
■新TVCMストーリー
今回のTVCMは、JESSEが“クーリッシュ”を飲むと、体全体に一瞬で爽快感が駆け巡り、その爽快な気分のまま高速で走り抜け、最後はなんと南極までたどり着いてしまうというファンタジーストーリー。暑さなどで体が火照ったときに“クーリッシュ”を飲むことで、冷涼感と甘さが喉から体の深部まで一気に駆け抜け、一瞬で爽快感を味わえる様子を伝えている。
照りつける太陽の下、ビルが建ち並ぶなかにいるJESSE。「あっち～」とたまらず、“クーリッシュ”を飲みだすと…体中に爽快感が一気に駆け抜ける。その爽快感そのままに、“クーリッシュ”を飲みながら街中を高速で走り出した。
飲んでバニバニバニバニバニバニ、ノドにバニバニバニバニバニバニバニ…♪
と、T-SQUARE「TRUTH」のメロディに乗せて、街中を飛び出し、ついに新幹線まで追い抜いてしまったJESSE。さらに走っている途中では、「すみませ～ん！」と米国・ニューヨーク行きの看板を掲げてヒッチハイクを試みている青年を見つけると、そのまま担ぎ、なんと自由の女神があるニューヨークまで本当に送り届けてしまった。
なぜそんな神業ができるのか…一向に走りを止めないJESSEの身体をスキャニングしてみると、“クーリッシュ”を飲んだことで冷涼感が喉から体の深部まで一気に駆け抜けていることがわかった。そして勢いそのままに海の上を走り、JESSEがたどり着いたのは…なんと南極。
到着するやいなや、JESSEは“クーリッシュ”をひと口飲み、周囲のペンギンも驚くほどの声量で「キモティィィ～！」と開放感たっぷりに叫んだ。
暑い時期のみならず、極寒の地で“クーリッシュ”を飲むという爽快なシチュエーションを、自らが爆走することで叶えたJESSEだった。
■ジェシーが「クーリッシュ爽快早口言葉」に挑戦
今回のCMでJESSEが爽快に、そして爆速で南極まで駆け抜ける内容だったことから、JESSEが「クーリッシュ爽快早口言葉」に挑戦した。爆速でクリアすることはできたのか？
◎＜EASY＞「このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！」
スタッフから説明している間も口元で早口言葉を繰り返し練習していたJESSE。「…はい、言えました今。撮影してもらっていたと思うので、 あとでアフレコするので、（映像と）合わせてもらったら（笑）」とさっそく冗談を言いながらも、目は真剣の様子。
そしていざ本番。「このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！ このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！ このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！」…と見事成功！ 少し不安そうだったJESSEだが、周りのスタッフからも拍手が起き、少しホッとした様子だった。
◎＜HARD＞「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。爽快走行中に、速攻クーリッシュ飲む！ 」
EASYレベルから一気に難易度があがったフレーズに、「…ナーシ！（笑）」と慌てて×サインを出してしまうJESSE。「えっ？ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行………はい、やってみましょう。うわ、やばいやばいやばい（汗）」と、なんとか成功しようと呪文のようにブツブツ「クーリッシュ爽快早口言葉（HARD篇）」を練習していたが…果たして、うまくいったのか？
（一回目）「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。 走行走行中に速攻クーリッシュ飲む！ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。 走行ちゅ…。 あー！ もう一回もう一回！」と失敗。とても悔しそうだったJESSEは、もう一回練習し直して、再挑戦を志願した。
（二回目）「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。す…くぅー！（汗）」と先ほどより短いところで惜しくも言葉が詰まってしまった。スタッフからも、次が最後の挑戦になりますと告げられたジェシーの表情は、いっそう集中した顔つきなった。
（三回目）「とにかく3回、なにがあっても言います」と集中力を高め、覚悟を決めた表情のJESSE…「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。爽快走行中に、速攻クーリッシュ飲む！ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。走行走行中に、速攻クーリッシュ飲む！ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。走行走行中に、しょうこうショックリッシュ飲む！」と、ミスはあったものの、なんとか読み切ったJESSEに周りのスタッフから再び拍手が起こった。
それでも当の本人は「いやいや拍手じゃないですよ…優しいですね皆さん（笑）」と残念ながら満足のいく結果にはならず、笑顔を浮かべながらも悔しそうな様子のJESSEだった。
■ジェシー インタビュー
Q. CM撮影を終えて、まずは“クーリッシュ バニラ”を爽快にひと口お召し上がりください！
JESSE：いただきます。…（“クーリッシュ バニラ”をひと口飲んで）キモティィィ～！（叫んでしまい）失礼しました。やっぱり（キモティィィ～！って）出ちゃいますよ。 毎回申し訳ないんですけど、やらないといけないです。いつ飲んでもやっぱり忘れられない味ですよね。もう王道じゃないですか。“クーリッシュ”といえば、この“クーリッシュ バニラ”。みんなが知っている味ですから、ジェシジェシ（ぜひぜひ）楽しんでいただきたいですね。
Q. 今回のCM撮影で印象に残っているシーンなど、撮影の感想を教えてください！
JESSE：（スタッフ調べで、今回、JESSEさんがワイヤーを使ってダッシュする演技を24回トライしていたことに関して）24回もダッシュしたんですね。トレーニングが好きなのでランニングマシンに乗っている感覚で走らせていただきました。あのようなワイヤーで走るアクションは初めてでしたし、“クーリッシュ”を飲みながら走るシチュエーションも初めてだったので楽しかったです！ （あのように走れば）CM撮影でも「南極行けるんだ！」と思いました。走って、ニューヨークも行けちゃいました。自由の女神もいましたが、“クーリッシュ”持っていましたよね？ “クーリッシュ”の女神ですよね？ え、違うんですか。失礼しました（笑）
Q. 4月20日に発売する“クーリッシュ 香るマスカット”の試飲をお願いします！
JESSE：（“クーリッシュ 香るマスカット”をひと口飲んで）…うーん、うん。広がりますね！ 本当もう、まースカッと！（マスカット）しますね。これはうまい。マスカット、まースカッとしようぜっていう。マスカットを全身で味わってるように感じます。…マスカット味なので、まースカッとするねっていう。（スタッフに）笑ってもらっていいんですよ？（笑）
（スタッフ：レアなパッケージデザインも登場しますので、選ぶ楽しみ方ができることも面白いですよね！）
パッケージも楽しみながら、今回この“クーリッシュ 香るマスカット”で素敵な時間を過ごしていただけたら良いなと思います。 大人も大好きな味ですけど、子どもがとくに大好きだと思いますよ。喜びますね！
Q. CMでは南極で“クーリッシュ”を爽快に楽しんでいましたが、JESSEさんが“クーリッシュ”を爽快に楽しんでみたい非日常的な場所はどこでしょうか。
JESSE：やっぱり寒いところで入る温泉とか「キモティィィ～！」じゃないですか。あと例えば雪国での雪のかまくらの中を暖かくして、そこで“クーリッシュ”を飲んだり。ちょっとドキドキするシチュエーションですよね。寒いところから暖かい場所に移動して、そこであえて“クーリッシュ”を飲んでみたら、冷たくて「キモティィィ～！」みたいな。そういうのは良いですよね。
（スタッフ：ちなみに、JESSEさんが最近行ってみた非日常的な場所はありますか）
仕事で飛行機に乗ったときに午後の夕日を機内から見ていたら、龍みたいな雲が動いていて。その時の写真、今でも携帯の待ち受けです。すごかったですね。
（スタッフ：昨年JESSEさんが出演された“クーリッシュ”CMに登場したバニラドラゴンではなかったですか）
僕もバニラドラゴンだと思ったんですよ。でも違かったんです。（昨年のCMと同じシーンのように）咄嗟に口を開けてバニラドラゴンが入ってくることを待っていたのに、全然来なかった。だからこれは違うんだと思って（笑）
Q. CMの途中で、ヒッチハイクの男性を高速で担いでいくシーンがありました。最近、誰かを助けて気分爽快、「キモティィィ～！」となったエピソードを教えてください！
JESSE：まさに（CM撮影）前日に、千葉でライブをやらせていただいたんです。ちょっと気持ちと筋力をあげるためにトレーニングをやっていたら、同じグループメンバーの松村北斗が「ちょっと俺もやりたい」とトレーニングしはじめたんです。そこで「もっときつくなる方法あるよ」ってトレーニング方法を僕から教えたら、「うわ、これは（筋肉に）くる…！」って、彼の腕筋や腕の血管もバンバン浮き上がってきていて。そのとき、「キモティィィ～！」と思いましたね。助けることができたと思いました。
（スタッフ：ドラマなどで共演される方々にも、撮影の合間にトレーニングメニューを教えてることはありますか）
最近多いですね。 自分もジム行ってるんで、「このメニュー効くな」と思ったらドラマの共演者の方に教えています。「俺もちゃんと筋トレしてんだよ」と、自分のアピールにもなりますし（笑）
（スタッフ：ちなみに共演者の方々には、撮影現場などに“クーリッシュ”を差し入れすることもあるのでしょうか）
よく現場に“クーリッシュ”を差し入れさせてもらっていますね！ （撮影現場の）寒い、暑いとか関係なく、やっぱり気持ちがスッキリするじゃないですか。特に疲れてるときとかに、飲むとテンションもあがりますよね。
Q. 昨年のCMから、JESSEさんには“クーリッシュ”を飲んだときの爽快感を伝えるべく「キモティィィ～！」と叫びまくってもらっています。そんなJESSEさんが、舞台や長期間の撮影で喉や声のコンディションを保つためのこだわりや秘訣があれば教えてください！
JESSE：秘訣は…喋らないこと（笑）。でも本当にそのとおりで、やっぱり、無駄なことをしてしまうんですよね。我慢すればいいのに、ちょっと調子に乗って声出してしまったり。家の中でも黙ってればいいのに、お風呂場だと「キモティィィ～！」からやっぱり声を出してしまって、次の日に影響しちゃうんです。落ち着いて、黙る。寝るときマスクしたりしてますけど、基本的に喋らないことですよね。自分がいちばん理解しているので。
（スタッフ：それは昔からの習慣ですか）
徐々に大人になってきてからですね。やっぱり歌やお芝居だったり、あとライブで（ファンの方々を）あおったり。声を出す仕事なので、どうしても疲れが溜まるものは溜まります。その状態で家でも声を出していたら壊してしまうので、本当黙ることです。
■関連リンク
“クーリッシュ”公式サイト
https://www.lotte.co.jp/products/brand/coolish/
SixTONES OFFICIAL SITE
https://www.sixtones.jp/
https://starto.jp/s/p/artist/42