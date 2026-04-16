SixTONESジェシー、“クーリッシュ”を飲んで高速で走り出す！「走って、ニューヨークも行けちゃいました」

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SixTONESのジェシー（以下、JESSE）が出演するロッテ“クーリッシュ”の新TVCM『瞬間爽快感』篇が、4月21日より全国でオンエア開始となる。このたび、TVCMとメイキング映像が公開された。

■新TVCMストーリー

今回のTVCMは、JESSEが“クーリッシュ”を飲むと、体全体に一瞬で爽快感が駆け巡り、その爽快な気分のまま高速で走り抜け、最後はなんと南極までたどり着いてしまうというファンタジーストーリー。暑さなどで体が火照ったときに“クーリッシュ”を飲むことで、冷涼感と甘さが喉から体の深部まで一気に駆け抜け、一瞬で爽快感を味わえる様子を伝えている。

照りつける太陽の下、ビルが建ち並ぶなかにいるJESSE。「あっち～」とたまらず、“クーリッシュ”を飲みだすと…体中に爽快感が一気に駆け抜ける。その爽快感そのままに、“クーリッシュ”を飲みながら街中を高速で走り出した。

飲んでバニバニバニバニバニバニ、ノドにバニバニバニバニバニバニバニ…♪

と、T-SQUARE「TRUTH」のメロディに乗せて、街中を飛び出し、ついに新幹線まで追い抜いてしまったJESSE。さらに走っている途中では、「すみませ～ん！」と米国・ニューヨーク行きの看板を掲げてヒッチハイクを試みている青年を見つけると、そのまま担ぎ、なんと自由の女神があるニューヨークまで本当に送り届けてしまった。

なぜそんな神業ができるのか…一向に走りを止めないJESSEの身体をスキャニングしてみると、“クーリッシュ”を飲んだことで冷涼感が喉から体の深部まで一気に駆け抜けていることがわかった。そして勢いそのままに海の上を走り、JESSEがたどり着いたのは…なんと南極。

到着するやいなや、JESSEは“クーリッシュ”をひと口飲み、周囲のペンギンも驚くほどの声量で「キモティィィ～！」と開放感たっぷりに叫んだ。

暑い時期のみならず、極寒の地で“クーリッシュ”を飲むという爽快なシチュエーションを、自らが爆走することで叶えたJESSEだった。

■ジェシーが「クーリッシュ爽快早口言葉」に挑戦

今回のCMでJESSEが爽快に、そして爆速で南極まで駆け抜ける内容だったことから、JESSEが「クーリッシュ爽快早口言葉」に挑戦した。爆速でクリアすることはできたのか？

◎＜EASY＞「このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！」

スタッフから説明している間も口元で早口言葉を繰り返し練習していたJESSE。「…はい、言えました今。撮影してもらっていたと思うので、 あとでアフレコするので、（映像と）合わせてもらったら（笑）」とさっそく冗談を言いながらも、目は真剣の様子。

そしていざ本番。「このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！ このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！ このクーリッシュ、爽快すぎて、そう書いといて！」…と見事成功！ 少し不安そうだったJESSEだが、周りのスタッフからも拍手が起き、少しホッとした様子だった。

◎＜HARD＞「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。爽快走行中に、速攻クーリッシュ飲む！ 」

EASYレベルから一気に難易度があがったフレーズに、「…ナーシ！（笑）」と慌てて×サインを出してしまうJESSE。「えっ？ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行………はい、やってみましょう。うわ、やばいやばいやばい（汗）」と、なんとか成功しようと呪文のようにブツブツ「クーリッシュ爽快早口言葉（HARD篇）」を練習していたが…果たして、うまくいったのか？

（一回目）「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。 走行走行中に速攻クーリッシュ飲む！ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。 走行ちゅ…。 あー！ もう一回もう一回！」と失敗。とても悔しそうだったJESSEは、もう一回練習し直して、再挑戦を志願した。

（二回目）「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。す…くぅー！（汗）」と先ほどより短いところで惜しくも言葉が詰まってしまった。スタッフからも、次が最後の挑戦になりますと告げられたジェシーの表情は、いっそう集中した顔つきなった。

（三回目）「とにかく3回、なにがあっても言います」と集中力を高め、覚悟を決めた表情のJESSE…「クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。爽快走行中に、速攻クーリッシュ飲む！ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。走行走行中に、速攻クーリッシュ飲む！ クーリッシュの爽快さ、後悔させぬ走行。走行走行中に、しょうこうショックリッシュ飲む！」と、ミスはあったものの、なんとか読み切ったJESSEに周りのスタッフから再び拍手が起こった。

それでも当の本人は「いやいや拍手じゃないですよ…優しいですね皆さん（笑）」と残念ながら満足のいく結果にはならず、笑顔を浮かべながらも悔しそうな様子のJESSEだった。

■ジェシー インタビュー