「随分と浦安なのに駅が閑散としてますね(((」



【写真】ディズニーランドの最寄り駅、ではありませんよ

「浦安」と聞くとディズニーランドのお膝元である千葉県浦安市をイメージされる方が多いでしょう。しかし、浦安市民である「しんうら」（@keiyo_je08）さんが投稿された浦安駅は、どこか雰囲気が違うようです。



「JR東日本に浦安は無いから仕方ないけどワープポイントでつないで欲しい」

「この浦安駅からTDRまで歩いて行こうとしたら確実に死にます」

「モノレールはどこでしょう？」

「去年やっと行けました！空いてる浦安駅を見るのは新鮮でした！」



駅の閑散っぷりに戸惑いの声が多く聞かれました。実はこの浦安駅、千葉の浦安から700km以上離れた鳥取県東伯郡琴浦町にある駅なのです。ディズニーランドへ行こうと間違えてこの浦安駅に来てしまうと、もはやその現実を受け入れることはできないでしょう。



浦安市民であるしんうらさんが、遠路はるばるこの鳥取まで足を運んだきっかけについて、詳しいお話を伺いました。



ーー鳥取県にある駅だそうですが、来訪されたのは？



「この日はサンライズ出雲号に乗車し、出雲の方に行きました。その後、コナンの街『由良』に行って倉吉のホテルへ向かう予定でしたが、列車が来るまで時間がありました。そしたら一回浦安行けるんじゃない？となりまして、ノリと勢いで行きました。私は過去に一度行ったことがあるのですが、今回は同期が一緒だったので見せたかったというのもあります（笑）」



ーー地元と同じ「浦安」という地名が鳥取県にもあると知った時は？



「実は10年以上前に鳥取の琴浦町（浦安の所在地）が『じゃない方』の浦安をPRするため、地元のお祭りに来てたんです。その時に初めて知ってびっくりして、いつか行きたいと思うようになりました。浦安でも別の所で同じ地名があるんだとびっくりしたの今でも覚えてます」



ーー来訪前はどういったイメージをされていましたか？



「初めて行った時は、じゃない方って言うぐらいなのでさぞかし何もないんだろうなって思っていました。想像通り本当に何もなくてびっくりしましたし、駅舎も古くて全く千葉の浦安と似てなくて驚きっぱなしでした。ですが、先日久しぶりに行ったら駅舎が新しくなっていたので、それでもまたびっくりしました。新駅舎は来駅した翌週に使用開始とのことで、この時はまだ入れず...」



「そして反対側にも改札が出来ていたので見に行くと、本当にシンプルすぎて同期とずっと驚いていました（初めて見た同期はずっと衝撃を受けてました笑）。また、列車降りた時は学生さんもいましたが、気がついたらみんないなくなり、シーンとなっていたのも印象に残ってます」



ーーしんうらさんにとって、地元浦安の魅力は？



「私は生まれてからずっと浦安で育ってきました。そのため同期たちから『ディズニー以外何があるの？』ってよく言われてました。その時に私が言ってるのは、浦安は意外にも昔ながらの場所が残っている場所だといつも言ってます。



実際に千葉の浦安駅から少し移動すると、昔ながらの雰囲気やお店がまだ残っている地域もあります。また、舞浜駅からバスで15分ほど移動すると郷土博物館があり、そこだけは本当に時空が昭和で止まってるように感じて私も何度も訪れています。しかも浦安市民以外でも無料で入れるので、ぜひとも行って欲しいと思っています！」



ーー旅行がお好きとのことですが、一番印象に残っている場所は？



「私は休みが2日連続であるとすぐ旅行に行ってしまいます（旅行するのがストレス発散にもなるので…）。一番印象に残ったのは高校時代に三陸に行った時ですが、現地で目にした光景が今でも記憶に残っています。震災から復興してる場所もあれば、まだまだ震災当時のままな部分もあったので、大きな衝撃を受けました。東日本大震災の時、私は当時3歳だったので当時の記憶はありません。なので、震災の現地に行けたことに意味があると思い、今でも印象に残り続けています」



地元の浦安とは正反対の風景に驚きっぱなしだったというしんうらさん。「未だにSNS慣れてない私ですが、ちょこっと見てくれるだけでも嬉しいので、これからもよろしくお願いします！」 と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）