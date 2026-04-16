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「心を閉ざしてしまう」話題のネントレに助産師HISAKOが警鐘。赤ちゃんの不安を無視するやり方は「おかしい」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

助産師のHISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【再投稿】 ちまたで話題の『ねんねトレーニング』って本当に必要？」を公開した。動画内で同氏は、乳幼児の睡眠をコントロールする「ねんねトレーニング（ネントレ）」に対し、「反対というか、ようやりません」と明確に否定的なスタンスを示し、子どもの発達の観点から問題提起を行った。



事の始まりは、視聴者から寄せられた「ネントレってどう思う？」というコメントである。現在、赤ちゃんの夜泣き対策として一人で寝かせるトレーニングや関連書籍が流行しているが、HISAKOさんはこれに強い疑問を投げかける。



最大の論点として、同氏は赤ちゃんと大人の睡眠サイクルの違いを挙げた。赤ちゃんは脳が起きていて体が寝ている「レム睡眠」が圧倒的に多く、睡眠のメカニズム自体が未発達な状態である。しかし、この自然な状態を不健康や睡眠障害だと捉え、ネントレによって無理やり大人のサイクルに合わせようとするのは問題だと語った。



さらに、日中に受けた膨大な刺激を夜間のレム睡眠中に夢として処理する際、赤ちゃんは極度の不安に陥ると説明する。その際、親にすがりたいという要求に応えず放置し続けると、赤ちゃんは「言っても無駄なんだ」と悟り、心を閉ざす「サイレントベビー」になってしまう危険性があると警鐘を鳴らした。「できない能力のない人に、それを強要するってどういうことって思っちゃうんですね」と、未発達な赤ちゃんに過度な要求を突きつける手法を厳しく批判した。



また、「もし本当に睡眠障害なら、免疫力が落ちて病気ばかりするはず。でも夜中に何回も起きている子はめちゃくちゃ元気」と語り、「本のことよりも我が子を見ようよ」と、マニュアルに頼りすぎる親たちに呼びかけた。さらに、パパに寝かしつけを任せてママが離れるというスピード重視のネントレ手法に対しても「パパの生活も乱れるし、不自然」と一蹴した。



最後にHISAKOさんは、ネントレを急がずとも「2歳くらい過ぎてきたら、脳の発達が追いついて自分の力で寝られるようになる」と提言した。大人の都合で無理なトレーニングを強要するのではなく、子どもの自然な成長と成熟を待つことの大切さを伝え、育児に奮闘する親たちに安心感を与える形で動画を締めくくった。