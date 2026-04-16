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YouTubeチャンネル「塾講師ヒラ」が「【偏差値70超え】国語の問題が一瞬で解ける“記述脳”のズルい勉強法」を公開した。国語の記述問題で「わかってはいるけれど書けない」と悩む学生に向けて、出題者の意図を読み解き、論理的に解答を組み立てるための画期的なアプローチを紹介している。



動画の冒頭でヒラ氏は、多くの人が陥りがちな「本文から読む」という解き方を否定。「国語というのは出題者との対話」だと定義し、本文の前に必ず「問い」を読むべきだと指摘した。文字数指定は「答えの部品の数」を教えてくれる重要なヒントであり、例えば30字なら部品が1〜2個、60字なら2〜3個といった目安になると解説。字数と問いの内容から、探すべき情報の量と種類をあらかじめ把握する重要性を語った。



続いて、文章における「構造の型」を見抜くステップについて言及。文章には「対比型」「因果型」「具象型」の3つの型があり、それぞれの型に特有の接続語や展開があると説明した。この型を理解することで、答えが潜んでいる箇所をピンポイントで「探す」ことができるという。



解答を記述する際の最終ステップとして、「パーツ分解」で答えを組み立てる方法を伝授。本文から拾い上げた要素をそのまま並べるのではなく、文字数に応じて「圧縮」や「補足」を行い、意味が通る一文に仕上げるプロセスを詳細に解説した。最後に「この答えを文章を読んでいない人が読んでも意味が伝わるか？」と自問することで、採点者に評価される完璧な解答が完成すると断言している。



センスや才能に頼らず、論理的な設計と検証を繰り返すこの「記述脳」を手に入れれば、国語の偏差値向上に繋がるだろう。