HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、指原莉乃が、候補生たちの間に流れるあまりにも過酷でリアルな空気に言葉を失う場面があった。

【映像】指原が衝撃…「ウザい」ガチ喧嘩するHYBE練習生たち（実際の映像）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。

最終審査を1週間前に控え、候補生同士の激しい口論を見た指原は「本当に限界だ、これは」と表情を曇らせた。他のスタジオメンバーも「1週間前に…」「こっちも苦しくなっちゃう」とコメント。LE SSERAFIMのSAKURAも「みんな極限っていうか、余裕がない」と感想を言うと、指原は慣れない環境と慣れないレッスンなど全部の要因が積み重なった結果と推測した。

ILLITのMOKAは「AYANAなりの優しさ」が届かない現状に、「これ以上深い話ができない」と解説、指原も「やっぱりグループにならないってのが大きいかも」と、たった1人の合格枠を争う個人戦ゆえの弊害を分析していた。ヒコロヒーはアドバイスするAYANAにAOIが漏らした「ウザい」という言葉に驚き、「はっきりとウザいって言いましたよね」というと、指原も「テレビでも久しぶりに聞きました」とコメントしていた。