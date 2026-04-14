甘酸っぱいいちごチョコレートをザクザクなひとくちに詰め込んだ「いちごのサンダーひとくちサイズいちご感200％超え」を食べてみた

甘酸っぱいいちごチョコレートをザクザクなひとくちに詰め込んだ「いちごのサンダーひとくちサイズいちご感200％超え」を食べてみた