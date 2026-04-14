「子どもとみられる遺体」京都・南丹で発見

京都府南丹市の山林で4月13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べるとともに身元の確認を急いでいます。

【写真を見る】京都・南丹市で見つかった遺体 服装は不明男児と「同じものとみて矛盾ない」トレーナーに「84」のロゴ 靴下履くも靴はなし… 発見前日に訪れた人「まさか」異変に気付かず

暗闇の中で作業する捜査員。13日夜は、ブルーシートで覆われたエリアを何度も行き来する様子がみられました。



3月23日から行方がわかっていない安達結希さん（11）が通う小学校から南西に約2キロの山林で、13日午後5時前に子どものものとみられる遺体がみつかりました。捜索中の警察官が発見したといいます。

落ち葉などかかっておらず 埋められたような形跡なし

警察によりますと、発見された遺体は仰向けで倒れていて、落ち葉などはかかっておらず、埋められた形跡はなかったということです。死後、相当な期間がたっていて、性別や年齢、身長などはわかっていません。

近隣住民 発見場所は「誰も行かへん」ところ

周辺に住む人は…

「（Ｑ遺体発見現場辺りはふだん人は入らない？）誰もいかへん。山の仕事をしている人や田んぼをしている人くらい」

遺体の服装 安達さんの服と「同じものとみて矛盾はない」

遺体の服装は、濃い紺色のフリースにベージュの長ズボンで、フリースの下には、84のロゴが入った灰色のトレーナーを着用していたということです。



警察は安達さんが行方不明の当日着ていた服と「同じものとみて矛盾はない」としています。

安達さんの友人「やさしくて素直な子」

学校などによりますと、安達さんは3月23日に父親が学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなったとされています。



（安達さんの友人・現在中１）「児童クラブで会って最初にゆきくんから話しかけてくれて友だちになった。やさしくて素直な子」

唯一の手がかりだった「通学用かばん」

安達さんが行方不明になって3週間。警察などはこれまで、のべ1500人ほどの態勢で捜索していましたが、難航。唯一の手掛かりは行方不明から6日後に見つかった通学用かばんでした。

12日に「靴」発見 / 遺体は靴はかず

12日にはかばんがみつかった山とは別の山で、安達さんのものとみられる靴がみつかりました。黒色にソール部分が白色で、ナイキのロゴがついていましたが、13日見つかった遺体は靴を履いておらず、靴下は履いていたということです。

２日前に訪れた人「まさか」

これまでかばんや靴が見つかった場所とは別の場所で見つかった遺体。警察は園部町を広範囲に捜索しているなかで遺体を発見したとしていますが、近くに住む男性は2日前にも、この場所を訪れていたといいます。



（近くに住む人）「土曜日（11日）は、ちょうどあの場所に行って山菜を採っていた。その場所にいました、いたんですが、おかしいなというのは一切感じなかった。（父が13日）午前中に２回、犬の散歩で歩いています。そのときに、なにか気づいた？と聞くと『においもないしわからなかった』と。まさかまさか」



警察は14日午前から司法解剖を行っていて、死因などを調べるとともに身元の確認をすすめています。